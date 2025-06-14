Fars: Иран собирается нанести удары по базам США на Ближнем Востоке
Иран планирует ударить по базам США на Ближнем Востоке. Об этом пишет агентство Fars со ссылкой на источник, знакомый с планами военного командования.
Он утверждает, что военный конфликт, спровоцированный Израилем, будет распространяться на оккупированные сионистским режимом территории и американские базы в регионе.
Источник подчеркнул, что агрессоры получат масштабный ответ со стороны Ирана. Руководство исламской республики не собирается останавливать операцию в ответ на атаку Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль приступил к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия. При этом политолог Семён Багдасаров убеждён, что истинная цель операции – смена режима в Иране.
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