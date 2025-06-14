Jerusalem Post: в ходе ударов Ирана по Израилю пострадали минимум 63 человека
В результате ответных ударов Ирана по Израиля пострадали минимум 63 человека. Об этом сообщает Jerusalem Post.
«Минимум 63 пострадали, один убит после четырех раундов иранской атаки по Израилю», — передает издание.
Ранее сообщалось о погибшей женщине, которая получила тяжелые травмы во время иранского обстрела. На данный момент по Израилю было нанесено четыре волны ракетных ударов. В ходе последней пострадали четыре человека.
К тому же известно о взрыве на ядерном объекте в Тель-Авиве. Туда Иран запустил баллистическую ракету.