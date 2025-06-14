Израиль ликвидировал всех участников переговоров с США со стороны Ирана
Израиль ликвидировал всех участников переговорного процесса с США от Ирана. Об этом сообщил американский президент Дональд Трамп в беседе с журналисткой CNN Даной Баш.
Лидер Штатов отметил, что все представители Ирана, участвовавшие в переговорах с США по ядерной программе, были ликвидированы в результате военной операции Израиля.
Журналистка отметила, что в Белом доме надеются на продолжение переговоров с Ираном для обсуждения ядерного досье вместо дальнейших шагов по эскалации ситуации на Ближнем Востоке.
Напомним, что в ночь на 13 июня Израиль приступил к реализации широкомасштабной операции под названием «Восходящей лев», в рамках которой наносятся удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. Целью операции является предотвращение угрозы существованию еврейского государства, так как, по данным израильской разведки, Иран приближается к «точке невозврата» в вопросе создания ядерного оружия. При этом политолог Семён Багдасаров убеждён, что истинная цель операции – смена режима в Иране.
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