Достижения.рф

Десятки тысяч мигрантов штурмуют границу Испании

Mundo: более 20 тыс. мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией
Фото: iStock/shakzu

Свыше 20 тысяч мигрантов беспрепятственно пересекли сухопутную границу испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки. Марокканские силы безопасности не препятствовали их продвижению, пишет Mundo.



Речь идёт о первых официальных данных, характеризующих масштаб миграционного кризиса, который, как утверждает автор материала, стал крупнейшим с 2021 года. Издание отмечает, что семьи мигрантов обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на территорию Испании, при этом сотрудники гражданской гвардии оказались не в состоянии остановить поток людей.

После того как большая часть мигрантов оказалась на испанской стороне, к урегулированию ситуации подключилась полиция. Правоохранители старались ограничить дальнейшее продвижение прибывших и направить их в складские помещения, приспособленные под временные центры размещения мигрантов.

Александр Огарёв

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