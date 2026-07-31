Десятки тысяч мигрантов штурмуют границу Испании
Свыше 20 тысяч мигрантов беспрепятственно пересекли сухопутную границу испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки. Марокканские силы безопасности не препятствовали их продвижению, пишет Mundo.
Речь идёт о первых официальных данных, характеризующих масштаб миграционного кризиса, который, как утверждает автор материала, стал крупнейшим с 2021 года. Издание отмечает, что семьи мигрантов обходили пограничный волнолом Тарахаль, чтобы попасть на территорию Испании, при этом сотрудники гражданской гвардии оказались не в состоянии остановить поток людей.
После того как большая часть мигрантов оказалась на испанской стороне, к урегулированию ситуации подключилась полиция. Правоохранители старались ограничить дальнейшее продвижение прибывших и направить их в складские помещения, приспособленные под временные центры размещения мигрантов.
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