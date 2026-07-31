Десятки тысяч мигрантов штурмуют границу Испании

31 июля 2026, 04:57

Mundo: более 20 тыс. мигрантов пересекли границу между Марокко и Испанией

Фото: iStock/shakzu

Свыше 20 тысяч мигрантов беспрепятственно пересекли сухопутную границу испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки. Марокканские силы безопасности не препятствовали их продвижению, пишет Mundo.