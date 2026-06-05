Пакистанские мигранты заживо сожгли человека в Италии

05 июня 2026, 11:13

Фото: istockphoto/grafoto

В Италии на автозаправочной станции в городе Амандолара двое мигрантов из Пакистана сожгли заживо своего соотечественника. В результате инцидента также погибли трое граждан Афганистана, сообщает The Guardian.