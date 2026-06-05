Пакистанские мигранты заживо сожгли человека в Италии
В Италии на автозаправочной станции в городе Амандолара двое мигрантов из Пакистана сожгли заживо своего соотечественника. В результате инцидента также погибли трое граждан Афганистана, сообщает The Guardian.
По данным издания, нападение попало на камеры видеонаблюдения: злоумышленники облили бензином заднюю часть автомобиля и подожгли её. Двери машины были заблокированными. Жертвами пожара стали четыре человека. Одному мужчине удалось спастись через багажник.
Выживший рассказал, что приехал в Италию на сбор клубники. Ему и погибшим коллегам угрожали члены «огромной пакистанской мафии», принуждая работать без оплаты — лишь за кров и питание.
Прокурор Алессандро Д’Алессио сообщил о задержании двоих граждан Пакистана. Им предъявили обвинения в убийстве при отягчающих обстоятельствах.
Читайте также: