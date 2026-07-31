Трамп заявил о полном разоружении ХАМАС

31 июля 2026, 02:07

Дональд Трамп (Фото: www.whitehouse.gov)

Совет мира достиг «исторического соглашения» о полном разоружении палестинского движения ХАМАС и других группировок в секторе Газа. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.





Глава государства отметил, что реализация договора будет происходить поэтапно. В процессе разоружения израильские войска будут выводиться из региона, а ответственность за безопасность перейдет к Международным стабилизационным силам и новой палестинской полиции.



По словам президента США, управление Газой возьмет на себя новое правительство, которое будет сотрудничать с Советом мира. Он охарактеризовал эти договоренности как важный шаг в реализации своего 20-пунктного плана по разрешению конфликта и выразил благодарность Египту, Катару и Турции за их посредничество.



«Угроза, возникшая в Газе 7 октября, не сможет восстановиться», — написал Трамп.