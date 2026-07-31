Испания задействовала армию для защиты Сеута от мигрантов
Власти Испании направили подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута, расположенный на границе с Марокко. Мера связана с резким ростом потока мигрантов: за последнюю неделю морем в город прибыло порядка 1,5 тысячи человек, сообщает газета El Pais.
Свыше 700 переселенцев разместились в центре временного содержания, ещё около 800 человек разбили лагерь неподалёку от него. Все прибывшие добирались до города по воде, и часть из них не выжила. По данным издания, в настоящий момент очередь на границе анклава достигла пяти километров.
В ближайшие дни Сеуту посетят премьер‑министр Испании Педро Санчес и глава МВД Фернандо Гранде‑Марласка. По информации источников Reuters, на фоне миграционного кризиса итальянские власти изучают возможность приостановить действие Шенгенского соглашения с Испанией.
Сеута — испанский анклав на северном побережье Африки у Гибралтарского пролива. Территория города входит в состав Европейского союза.
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