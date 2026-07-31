Испания задействовала армию для защиты Сеута от мигрантов

31 июля 2026, 00:46

Фото: iStock/Cunaplus_M.Faba

Власти Испании направили подразделения сухопутных войск в автономный город Сеута, расположенный на границе с Марокко. Мера связана с резким ростом потока мигрантов: за последнюю неделю морем в город прибыло порядка 1,5 тысячи человек, сообщает газета El Pais.