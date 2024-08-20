Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом

Фото: iStock/microgen
Политолог Иван Мезюхо назвал детским лепетом попытки итальянского медиа, в частности журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.
«Иногда после того, как нацистскую символику у ВСУ замечали масс-медиа, эти фотографии удалялись, иногда нет. Сегодня было бы наивно полагать, что западные журналисты не знают о том, что киевский режим в качестве своей идеологии выбрал неонацизм. Без зазрения совести размещают подобный контент, а потом, когда им на него указывают, придумывают различного рода обвинения в адрес России», — добавил в беседе с RT Мезюхо.
А руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков прокомментировал принятый Верховной радой Украины приняла законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви.
«Принят не просто драконовский, а по-настоящему сатанинский «закон». Запрет канонической Украинской Православной Церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании», — заявил Тюренков.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наёмников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО.
Читайте также:
Алаудинов: Наёмники из НАТО воюют против России в Курской области
Ответ Хаймарсу: Россия испытала в бою новейший ракетный комплекс
Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ
Мелисса Тимофеева