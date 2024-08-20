Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом

Почерковедческая экспертиза в уголовном деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтвердила, что подпись в документах не принадлежит ему. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».