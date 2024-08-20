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Детский лепет: Мезюхо об оправдании итальянских СМИ за интервью с нацистом

20 августа 2024, 15:24
Фото: iStock/microgen

Фото: iStock/microgen

Политолог Иван Мезюхо назвал детским лепетом попытки итальянского медиа, в частности журналиста Иларио Пьяньерелли оправдаться за интервью с военным ВСУ в кепке с нацистской символикой.
«Иногда после того, как нацистскую символику у ВСУ замечали масс-медиа, эти фотографии удалялись, иногда нет. Сегодня было бы наивно полагать, что западные журналисты не знают о том, что киевский режим в качестве своей идеологии выбрал неонацизм. Без зазрения совести размещают подобный контент, а потом, когда им на него указывают, придумывают различного рода обвинения в адрес России», — добавил в беседе с RT Мезюхо.

А руководитель отдела идеологии «Царьграда», член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви Михаил Тюренков прокомментировал принятый Верховной радой Украины приняла законопроект о фактическом запрете канонической Украинской Православной Церкви.



«Принят не просто драконовский, а по-настоящему сатанинский «закон». Запрет канонической Украинской Православной Церкви, религиозной организации большинства верующих людей Украины, фактически ставит жирную точку на самом этом псевдогосударственном образовании», — заявил Тюренков.

Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наёмников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО.

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Рада одобрила законопроект о гражданстве для иностранных наемников и их родных
20 августа 2024, 15:38

Фото: istockphoto/reflection_art

Верховная рада Украины проголосовала за законопроект, который предоставляет иностранным наемникам, сражающимся в рядах Вооруженных сил Украины, и их семьям возможность получить украинское гражданство. Об этом во вторник сообщила депутат Ирина Геращенко в своем Telegram-канале.
15 августа президент Владимир Зеленский призвал парламент «безотлагательно» рассмотреть этот законопроект.

«Триста пятнадцать депутатов поддержали в целом законопроект «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства, участвующих в защите территориальной целостности и неприкосновенности Украины», — написала Геращенко.

Согласно документу, иностранцы и лица без гражданства, участвующие в боевых действиях на Украине, смогут получить вид на жительство или иммигрировать даже с просроченными документами. Члены семей военных также получат право на временное проживание.

Кроме того, законопроект требует от граждан России и Беларуси, которые получили украинское гражданство, подать документы об отказе от своего иностранного гражданства в течение года после отмены военного положения.

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Аналитик Швейцер раскритиковал призы властей Риги запретить надписи на русском
20 августа 2024, 15:05

Фото: iStock/AlexKane

Руководитель отдела социальных и политических исследований Института Европы РАН Владимир Швейцер назвал безобразием призыв вице-мэра Риги Эдварда Ратниекса запретить надписи на русском языке.
«Это абсолютное безобразие, конечно. Но именно в Прибалтике это бывает довольно часто. При этом в Прибалтике, особенно в Латвии, русских довольно много», — отметил в беседе с RT Швейцер.

Антироссийские выпады делают не только страны Прибалтики. Так, Чехия намерена потратить доходы от российских средств, замороженных в Евросоюзе, на военную поддержку Украины. Об этом сообщила министр обороны Чешской Республики Яна Чернохова. Как пишут argumenti.ru, Прага может поставить Киеву несколько сотен тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов в течение ближайших месяцев.

Ранее посольство России в Лондоне выразило осуждение в адрес властей Великобритании за их реакцию на нападение Вооруженных сил Украины на Курскую область, обвиняя их в стремлении продлить украинский кризис.

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Алаудинов: Наемники из НАТО воюют против России в Курской области
Среди наемников ВСУ в Курской области есть солдаты НАТО, сообщил Алаудинов
20 августа 2024, 13:41

Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что среди наемников ВСУ в Курской области находятся военнослужащие НАТО. По словам Алаудинова, количество иностранных наемников, прибывших в российский регион, впечатляет.
«Иностранных наемников огромное количество. Я так думаю, среди этих иностранных наемников нам надо отметить, что есть люди, которые являются непосредственно служащими подразделений блока НАТО», – сказал генерал телеканалу «Россия-1».

Алаудинов также добавил, что обстановка в зоне боевых действий в Курской области под контролем. Большая часть территории, где находился противник, прикрыта.
«Мы продолжаем очищать населенные пункты от врага», – добавил командир спецназа.

Ранее российские бойцы взяли в плен 15 иностранных наемников в Суджанском районе Курской области. По данным военных, украинский режим продолжает стягивать на территорию России наемников и оружие.

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В Канаде консерваторы «по ошибке» выдали российские истребители за свои
20 августа 2024, 13:28

Фото: istockphoto / Milous

Во время своего выступления лидер фракции Консервативной партии Канады Пьер Пуальевр по ошибке использовал кадры с российскими истребителями в своём рекламном ролике. Об этом сообщает CBC News.
«В какой-то момент в своей речи Пуальевр упомянул об истребителях, которые находятся в тренировочном полёте и готовятся «защищать наш дом и родину». Однако есть важная деталь: на видео были запечатлены самолёты российского производства», — сообщает телеканал.

Канадские консерваторы, осознав ошибку, удалили видеоролик.

16 августа Канада разрешила Киеву использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область.

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Украина узаконила запрет православной церкви из-за связи с Россией
Рада приняла закон, позволяющий запретить Украинскую православную церковь
20 августа 2024, 13:07

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Верховная рада Украины одобрила законопроект, который позволяет запретить деятельность канонической Украинской православной церкви – УПЦ. Об этом сообщил депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале 20 августа.
Он отметил, что парламент принял доработанный законопроект о запрете связанных с Россией религиозных организаций. За проект проголосовали 265 депутатов во втором чтении. Закон вступит в силу через 30 дней после публикации.
«УПЦ получит девять месяцев для разрыва отношений с Русской православной церковью, – сообщил депутат.

Украинский режим продолжает масштабную кампанию против УПЦ, ссылаясь на ее связи с Россией. Эти действия уже назвали самыми масштабными гонениями на церковь в новейшей истории. СБУ заводит уголовные дела против священнослужителей, а власти вводят санкции в отношении представителей духовенства и церквей.

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Байден процитировал слова Киссинджера о России на съезде Демпартии в Чикаго
20 августа 2024, 12:25

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент США Джо Байден вспомнил на национальном съезде Демократической партии фразу покойного экс-госсекретаря США Генри Киссинджера о России, передает ТАСС.
Действующий американский президент заявил, что потратил 190 часов с главами государств в Европе, чтобы укрепить Североатлантический альянс. По словам Байдена, все получилось, так как Финляндия и Швеция стали членами военного блока.

«За десять дней до смерти Генри Киссинджер позвонил и сказал, что со времен Наполеона Европа не смотрела через плечо на Россию без опаски» — добавил президент Соединенных Штатов.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден появился на сцене съезда Демократической партии в Чикаго с опозданием почти на полчаса после запланированного окончания мероприятия. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Фальшивые подписи и уголовное дело: Что стоит за арестом генерала Попова?
Экспертиза подтвердила поддельные подписи генерала Попова в ряде документов
20 августа 2024, 12:07

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Почерковедческая экспертиза в уголовном деле бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, который обвиняется в мошенничестве и служебном подлоге, подтвердила, что подпись в документах не принадлежит ему. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Арест генерал-майора Ивана Попова

Иван Попов был задержан 21 мая и обвинён по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса (мошенничество, совершённое организованной группой или в особо крупном размере). Следствие считает его вовлечённым в хищение металлоконструкций на сумму более 130 миллионов рублей, которые предназначались для строительства оборонительных сооружений в Запорожской области. Эти обвинения стали предметом общественного обсуждения и вызвали широкий резонанс в СМИ.

Подписи оказались поддельными

По словам адвоката Сергея Буйновского, недавняя экспертиза подтвердила, что подписи генерала Попова в ряде официальных документов оказались поддельными. Он подчеркнул, что доказательства вины генерала являются не прямыми, а косвенными.

Домашний арест генерала Попова

235-й гарнизонный военный суд удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения для экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, переведя его из СИЗО под домашний арест. Эта мера будет действовать до 11 октября текущего года. Судебное заседание прошло в закрытом режиме, без доступа для СМИ и публики.

Ранее Попов оспаривал длительность домашнего ареста, однако его адвокат отметил, что генерал не стал оспаривать решение о смягчении меры пресечения. Буйновский считает, что суд фактически сам установил срок продления ареста, что противоречит нормам Уголовно-процессуального кодекса России.

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Ответ Хаймарсу: Россия испытала в бою новейший ракетный комплекс
Ростех: новейший ЗРПК «Панцирь» успешно прошел испытания в бою
20 августа 2024, 12:06

Фото: Минобороны РФ

Россия испытала в боевых условиях новую модификацию зенитного ракетно-пушечного комплекса – ЗРПК «Панцирь-СМ-СВ». Испытания показали, что комплекс соответствует всем требуемым характеристикам.
«Комплекс «Панцирь-СМ-СВ», разработанный холдингом «Высокоточные комплексы», подтвердил выполнение заданных характеристик в ходе проведения испытания и боевой работы», – цитирует ТАСС комментарий Ростеха.

«Панцирь» базируется на новых гусеничных шасси ГМ-352М1Е, что позволяет использовать его в условиях бездорожья для сопровождения сухопутных войск. Новый ЗРПК можно использовать в тылу, так и в ближнем бою. За счет двух типов зенитных управляемых ракет комплекс обладает увеличенной зоной поражения.

ЗРПК способен бить на больших расстояниях с точностью в один квадратный метр. По многим характеристикам новый российский комплекс превосходит американскую систему HIMARS.

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#оборона
#техника
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Путин отказался встречаться с Дуровым в Азербайджане
Владимир Путин отклонил предложение Павла Дурова встретиться в Баку
20 августа 2024, 11:27

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин отклонил идею встретиться с основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым во время официального визита в Азербайджан.
Еще до прибытия в Азербайджан сотрудники администрации президента предложили Путину организовать встречу с Дуровым. Как оказалось бизнесмен тоже должен был находиться в Баку в то же время, что и глава РФ, сообщает Baza. Российский лидер отказался, по какой причине – сообщается.

Путин пробыл в Азербайджане два дня с официальным визитом. Главы двух государств договорились о сотрудничестве в промышленности, экономике и других сферах. Также президент РФ сообщил о начале совместного с Баку строительства нефтяных танкеров.

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