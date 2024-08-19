Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ

Запад ищет замену президенту Украины Зеленскому и создает для него образ неудачника в немецких и американских СМИ, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров 19 августа.
«Это говорит о растущем отчаянии Запада, неспособности Зеленского выполнить отведённую ему миссию и о том, что украинские руководители в отчаянном положении», – отметил Лавров.
Ранее глава МИД опроверг слухи о подготовке переговоров России и Украины при посредничестве Катара. Лавров отдельно подчеркнул, что после атаки на Курскую область переговоры с Украиной невозможны.
Читайте также:
«Я не заметил»: Итальянский журналист объяснил кадры ВСУ с нацистской символикой
Захарова: СМИ Запада скрывают преступления киевского режима под Курском
В Германии заявили о катастрофическом положении ВСУ в Донбассе
Лия Мурадьян