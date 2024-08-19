Лавров: Зеленскому ищут замену и сливают его в западных СМИ

Журналист итальянской телерадиокомпании Rai Иларио Пьяньерелли спустя время решил оправдаться за репортаж с боевиками ВСУ в каске с нацистской символикой. Иларио уверяет, что заметил символы СС, свастику и железный крест у солдата только после выхода репортажа в эфир.