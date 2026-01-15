Девочка, которая предложила заменить Зарубина, пришла в Кремль
В Кремле сегодня пройдет важное мероприятие с участием президента России Владимира Путина. На церемонии он примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов. Место действия – Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Об этом пишет РИА Новости.
Среди гостей окажется Виктория, которая привлекла внимание на прямой линии с президентом. Она предложила заменить известного ведущего программы «Москва. Кремль. Путин» Павла Зарубина. Девочка отметила, что ей нравится формат передачи и россиянка мечтает стать ведущей после окончания школы и института. Путин поддержал её инициативу и пообещал помочь со стажировкой у Зарубина.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» прошла 19 декабря. Сбор вопросов для неё стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. Расшифровкой обращений занималась нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
