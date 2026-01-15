Девочка, которая предложила заменить Зарубина, пришла в Кремль

15 января 2026, 15:16

В Кремле сегодня пройдет важное мероприятие с участием президента России Владимира Путина. На церемонии он примет верительные грамоты у 34 новых иностранных послов. Место действия – Александровский зал Большого Кремлевского дворца. Об этом пишет РИА Новости.