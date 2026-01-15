Министр труда Германии Бас призвала украинских беженцев быстрее искать работу

15 января 2026, 12:43

Фото: iStock/macky_ch

В Германии планируется отмена базового социального пособия Bürgergeld для украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, в связи с чем им скорее нужно искать работу. Об этом заявила министр труда ФРГ Бэрбель Бас.