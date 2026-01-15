Министр труда Германии Бас призвала украинских беженцев быстрее искать работу
В Германии планируется отмена базового социального пособия Bürgergeld для украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, в связи с чем им скорее нужно искать работу. Об этом заявила министр труда ФРГ Бэрбель Бас.
Законопроект, который ранее одобрило правительство, в четверг рассматривается бундестагом в первом чтении. Вместо Bürgergeld им будет выплачиваться меньшего размера пособие для просителей убежища.
Бас подчеркнула, что беженцы, которые способны работать, должны как можно скорее искать работу. При этом агентства по трудоустройству смогут оказывать поддержку и консультации. Отмена базового пособия приведет к смене правового статуса, но переход организован так, чтобы не создавать чрезмерной нагрузки ни для беженцев, ни для муниципалитетов и центров занятости.
