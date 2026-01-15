Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной для части самолетов
Flightradar 24: Иран закрыл воздушное пространство для большинства рейсов
Иран ввел временное ограничение на использование своего воздушного пространства, выпустив уведомление NOTAM. Об этом сообщает сервис отслеживания полетов Flightradar 24 на своей странице в социальной сети X.
Согласно новым правилам, воздушное пространство Ирана закрыто для всех рейсов, кроме международных, следующих в страну или из нее.
«Уведомление NOTAM действительно чуть более 2 часов», — говорится в публикации.Напомним, что ранее Госдепартамент США распространил экстренное предупреждение для американских граждан, находящихся в Иране. Людям настоятельно посоветовали покинуть страну. Рекомендация связана с нарастающей волной протестов в исламской республике.
Также президент США Дональд Трамп заявил, что страны, которые решат вести бизнес с Ираном, столкнутся с американскими пошлинами в размере 25%.