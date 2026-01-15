Власти Ирана закрыли воздушное пространство над страной для части самолетов

15 января 2026, 02:05

Flightradar 24: Иран закрыл воздушное пространство для большинства рейсов

Фото: iStock/Bogdan Khmelnytskyi

Иран ввел временное ограничение на использование своего воздушного пространства, выпустив уведомление NOTAM. Об этом сообщает сервис отслеживания полетов Flightradar 24 на своей странице в социальной сети X.





Согласно новым правилам, воздушное пространство Ирана закрыто для всех рейсов, кроме международных, следующих в страну или из нее.





«Уведомление NOTAM действительно чуть более 2 часов», — говорится в публикации.