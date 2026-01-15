США на грани удара по Ирану: Такер Карлсон предупреждает о возможной эскалации конфликта

15 января 2026, 07:59

Такер Карлсон: все указывает на то, что США нанесут удар по Ирану

Такер Карлсон (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Американский журналист Такер Карлсон заявил о вероятности ударов США по Ирану. Об этом пишет РИА Новости.