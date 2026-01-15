США на грани удара по Ирану: Такер Карлсон предупреждает о возможной эскалации конфликта
Американский журналист Такер Карлсон заявил о вероятности ударов США по Ирану. Об этом пишет РИА Новости.
В новом выпуске своей программы он отметил, что ситуация накаляется, и все указывает на приближающиеся действия.
Карлсон выразил сомнения, произойдут ли эти удары, но подчеркнул, что наблюдается явный импульс в этом направлении. Он также затронул тему Гренландии, отметив, что существует вероятность, что США попытаются забрать её у Дании. Журналист считает, что текущая международная обстановка создает предпосылки для военных действий.
Ранее Карлсон выразил надежду вновь посетить Россию, отметив, что его поездка в Москву произвела на него глубокое впечатление.
