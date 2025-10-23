В Белом доме заявили об успешном давлении на Индию на тему российской нефти

23 октября 2025, 22:41

Левитт: Индия сократила закупки нефти России по запросу президента Трампа

Фото: istockphoto/PhonlamaiPhoto

Индия сократила закупки российской нефти по просьбе президента США Дональда Трампа. Об этом заявила пресс‑секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге, трансляция которого велась на YouTube.





Она отметила, что республиканец призывает европейские страны прекратить закупки нефти из России, и добавила, что, по данным американских властей, импорт нефти РФ в Китае тоже начал снижаться.





«Мы знаем, что Индия сделала то же самое по просьбе президента [сократила закупки нефти из РФ]», — произнесла представитель официального Вашингтона.

