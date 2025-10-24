Трамп назвал участников антиправительственных протестов в США «отбросами»
Президент США Дональд Трамп выступил с критикой участников массовых протестов, проходящих против политики его администрации. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.
В своем обращении американский лидер охарактеризовал протестующих «отбросами общества». По его словам, эти люди не отражают позицию США.
«Не все из них, конечно, но многие — это просто отбросы. Настоящие отбросы. Это проплаченные агитаторы, и они не представляют нашу страну», — заявил Трамп.Масштабные акции протеста под названием No Kings (Нет королям) охватили все штаты США, включая столицу. По данным организаторов, в минувшую субботу в демонстрациях приняли участие около 7 миллионов человек. Это на 2 миллиона больше, чем во время первой волны протестов, состоявшейся 14 июня.