Трамп назвал участников антиправительственных протестов в США «отбросами»

24 октября 2025, 00:10

Фото: istockphoto / Wirestock

Президент США Дональд Трамп выступил с критикой участников массовых протестов, проходящих против политики его администрации. Об этом он рассказал в беседе с журналистами.





В своем обращении американский лидер охарактеризовал протестующих «отбросами общества». По его словам, эти люди не отражают позицию США.





«Не все из них, конечно, но многие — это просто отбросы. Настоящие отбросы. Это проплаченные агитаторы, и они не представляют нашу страну», — заявил Трамп.