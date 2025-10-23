В Вашингтоне объяснили разочарование Трампа в России

23 октября 2025, 21:54

Белый дом: Трамп не видит заинтересованности РФ в урегулировании на Украине

Фото: istockphoto/YayaErnst

Президент США Дональд Трамп не видит у России стремления заключить мир по Украине — такую причину его разочарования в РФ назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс‑конференции.





Ее слова приводит РИА Новости.



