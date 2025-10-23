В Вашингтоне объяснили разочарование Трампа в России
Белый дом: Трамп не видит заинтересованности РФ в урегулировании на Украине
Президент США Дональд Трамп не видит у России стремления заключить мир по Украине — такую причину его разочарования в РФ назвала пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на пресс‑конференции.
Ее слова приводит РИА Новости.
«Со стороны РФ он не увидел достаточного интереса или действий в направлении мира. Трамп хочет увидеть действия, а не просто разговоры», — сказала представитель официального Вашингтона.Ранее Трамп отменил запланированную встречу с российским лидером в Будапеште, объяснив это тем, что, по его ощущениям, на ней не удалось бы добиться нужного результата, но при этом пообещал, что встреча возможна в будущем.