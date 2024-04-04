Девять военных армии Израиля с гражданством РФ погибли в конфликте с ХАМАС

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С начала конфликта в Газе погибли девять мобилизованных военнослужащих Армии Израиля (ЦАХАЛ), имеющие российское гражданство. Об этом сообщили в посольстве Израиля в РФ.
«Это так, речь идет о девяти погибших военнослужащих в рядах ЦАХАЛ с гражданством РФ», — приводит ТАСС слова своего собеседника.
В посольстве пояснили, что в рядах военнослужащих ЦАХАЛ россияне, имеющие двойное гражданство. Они также подлежат мобилизации и призываются в армию.
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