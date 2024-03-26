ЦАХАЛ заявила о ликвидации в секторе Газа «третьего номера» ХАМАС Марвана Иссы

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Разведывательные данные ЦАХАЛ подтвердили факт уничтожения в Газе заместителя командующего боевым крылом радикального палестинского движения Марвана Иссы — «третьего номера» в иерархии ХАМАС. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари.
«Сегодня вечером, после того как мы проверили все разведданные и удостоверились на 100%, мы сообщаем на основании разведданных Службы общей безопасности и Управления военной разведки, что Марван Исса был уничтожен во время нашей атаки две недели назад вместе с Рази Абу Тамаа», — сообщил он.Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал единственный способ ликвидировать ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак