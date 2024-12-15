Polskie Radio: ЕС введет санкции против 16 человек за «гибридные действия» России

Фото: iStock/butenkow
Под первые санкции Евросоюза за «гибридные действия» России попадут 16 человек. Об этом рассказали на радиостанции Polskie Radio.
В соответствующий документ внесены 16 граждан России, Грузии и Молдавии. По данным радиостанции, в числе санкционируемых находятся работники спецслужб, журналисты, эксперты и представители силовых структур.
Данным лицам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Также будут заморожены их активы и они не смогут получать финансирование от Брюсселя. К тому же в списке оказалось три организации, которые обвиняются в «диверсионной деятельности в Европе» и распространению дезинформации за ее пределами.
Читайте также:
Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
В Госдуме усомнились в реакции властей Финляндии на митинги за открытие границ с РФ
Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
Иван Мусатов