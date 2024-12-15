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Polskie Radio: ЕС введет санкции против 16 человек за «гибридные действия» России

Фото: iStock/butenkow

Фото: iStock/butenkow

Под первые санкции Евросоюза за «гибридные действия» России попадут 16 человек. Об этом рассказали на радиостанции Polskie Radio.


В соответствующий документ внесены 16 граждан России, Грузии и Молдавии. По данным радиостанции, в числе санкционируемых находятся работники спецслужб, журналисты, эксперты и представители силовых структур.

Данным лицам будет запрещен въезд на территорию Евросоюза. Также будут заморожены их активы и они не смогут получать финансирование от Брюсселя. К тому же в списке оказалось три организации, которые обвиняются в «диверсионной деятельности в Европе» и распространению дезинформации за ее пределами.

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Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
#евросоюз
#санкции
Anadolu: Турция хочет признать существование двух народов на Кипре спустя 60 лет
15 декабря 2024, 23:44

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Турецкие власти хотят признать существование двух народов и государств на Кипре после 60 лет неудачных переговоров. Об этом заявил глава Управления по связям при администрации президента Турции Фахреттин Алтун, передает Anadolu.
«Пришло время признать реальность на местах: существование двух отдельных народов и двух отдельных государств на острове Кипр. Ни турки-киприоты, ни Турция не желают тратить еще 60 лет», — сказал политик.

Алтун призвал общественность к взаимоуважению, в особенности по вопросам Эгейского моря и турецкого меньшинства на Кипре. По словам политика, греческой стороне необходимо принять факт того, что Турция с ее протяженной береговой линией разделяет это море и имеет законные права и жизненно важные интересы в регионе. Любые возникшие разногласия следует решать в соответствии с международным правом.

Кипрский вопрос между Грецией и Турцией идет с 1974 года. Остров остается разделен между двумя общинами из-за вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. Под оккупацией находилось 37% территории Кипра, где была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра, признанная лишь Анкарой. Переговоры под эгидой ООН были прерваны после провала очередного раунда в 2017 году.

Греческая сторона острова настаивает на решении проблемы исключительно на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турецкая сторона выступает за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявлял, что не вернётся за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов.

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#политика
#турция
#оон
#переговоры
#греция
#кипр
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Президент Белоруссии подарил султану Омана пистолет-пулемет Шпагина
15 декабря 2024, 22:56

Александр Лукашенко (Фото: kremlin.ru)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с официальным визитом в Оман, проинформировал Teлеграм-канал «Пул Первого».
«Программу визита продолжает официальный прием в честь Президента Беларуси от имени Султана Омана. Увы, без камер», — говорилось в сообщении канала.

Во время торжественного приема Александр Лукашенко подарил султану государства Хейсаму бен Тарику пистолет-пулемет Шпагина (ППШ), а ещё слуцкий пояс. В качестве ответного подарка президент Белоруссии получил традиционный оманский кинжал Ханджар, за что по традиции передал султану Хейсаму бен Тарику монету.

Ранее начальник Генштаба ВС Белоруссии – первый замминистра обороны Павел Муравейко сообщил, что президент республики Александр Лукашенко поручил разместить ракетные системы «Орешник» на территории страны и грамотно спланировать их применение.



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#традиции
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#александр лукашенко
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Зеленский: Украина может помочь Сирии зерном, мукой и маслом
15 декабря 2024, 22:27

Фото: iStock/ Timmary

Глава киевского режима Владимир Зеленский объявил, что обсудил со своими чиновниками помощь Сирии, заявил он в ходе обращения к украинскому народу в своём Телеграм-канале.
По словам Владимира Зеленского, Украина выражает готовность отправить в Арабскую Республику гуманитарный груз в виде зерна и муки, а ещё масла.

Глава киевского режима подчеркнул, что Украина начнёт переговоры с иными действующими в Ближневосточном регионе державами для того, чтобы приступить к доставке гуманитарных грузов.

Владимир Зеленский уточнил, что правительство выделило зерновые, масло и иные продукты питания, которые могут оказаться полезны для жителей Сирии. Информация о том, как много ресурсов собираются поставить Дамаску, не раскрывается.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии. Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений.


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#сирия
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В Госдуме усомнились в реакции властей Финляндии на митинги за открытие границ с РФ
Депутат Журова усомнилась в реакции Хельсинки на митинги за открытие границ с РФ
15 декабря 2024, 21:53

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Власти Финляндии должным образом не отреагируют на митинги в городах страны в поддержку открытия границ с Россией, убеждена первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. Её слова приводит «Лента.ру».
Она подчеркнула, что теперь есть понимание, что в Финляндии живёт достаточно много людей, которые готовы выйти на улицы и выражать свою позицию.

Также депутат отметила, что в данном случае речь идёт о добрососедстве, а не о том, что люди, пересекающие финскую границу, могут не поддерживать Россию и проведение СВО на Украине. Здесь рассматривается вопрос родственных и культурных отношений, которые годами выстраивались и связывали оба народа.

Журова добавила, что люди с обеих сторон продолжают общаться на человеческом уровне, в их жизни ничего не изменилось, кроме закрытых границ, что мешает выстраиванию прямых контактов. Именно поэтому причина их недовольства понятна.

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#россия
#финляндия
#граница
#жители
#протесты
#политика
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Франция и Великобритания налаживают контакты с новыми властями Сирии
15 декабря 2024, 21:42

Фото: iStock/ Dacharlie

Франция и Великобритания решили установить контакты с новыми властями Сирии, проинформировало агентство РИА Новости со ссылкой на власти стран.
Париж собирается направить четырёх дипломатов в Дамаск после 12-летнего разрыва дипломатических отношений, а Великобритания «установила дипломатический контакт с вооруженной оппозицией».

Накануне премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах».

Премьер-министр еврейского государства напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории Израиль. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.

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#сирия
#дипломат
#франция
#великобритания
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Нетаньяху: Израиль не заинтересован в конфронтации с Сирией
15 декабря 2024, 21:14

Биньямин Нетаньяху (Фото: РИА Новости/ Сергей Гунеев)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна не заинтересована в конфронтации с Сирией и определит политику в отношении Дамаска «в соответствии с реальностью на местах», проинформировало агентство ТАСС.
«У нас нет интереса вступать в конфронтацию с Сирией. Мы будем определять политику Израиля в отношении Сирии в соответствии с реальностью на местах», — обратил внимание Биньямин Нетаньяху.

Премьер-министр Израиля напомнил, что многие годы Сирия была активным врагом страны, не раз нападала и позволяла иным атаковать со своей территории еврейское государство. Нетаньяху считает, «чтобы гарантировать, что то, что было раньше, больше не повторится», Израиль предпринял некоторое количество интенсивных действий за прошедшие дни.

«Совместно с министром обороны Исраэлем Кацем дал указание Армии обороны Израиля нейтрализовать потенциальные угрозы из Сирии и предотвратить захват террористическими группировками территорий вблизи границы», — поделился премьер-министр Израиля.

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#государство
#биньямин нетаньяху
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NYT назвала русский роман, ставший источником вдохновения для Си Цзиньпина
NYT: Си Цзиньпин вдохновился романом «Что делать?» Николая Чернышевского
15 декабря 2024, 21:10

Си Цзиньпин (фото: kremlin.ru)

Председатель КНР Си Цзиньпин вдохновляется романом русского писателя Николая Чернышевского «Что делать?». Об этом написали аналитики Garnaut Global Джон Гарно и Сэм Четвин Джордж в колонке для газеты The New York Times.
Отмечается, что политик прочёл это произведение в подростковом возрасте. Особое впечатление на него произвёл второстепенный герой Рахметов, который придерживался аскетичного образа жизни. В последствии Си Цзиньпин пытался жить как этот герой, в частности, принимал холодный душ и пробовал спать без матраса.

Китайский лидер упомянул эту книгу в ходе своего выступления на саммите БРИКС в Казани в октябре. Он отмечал, что Чернышевский наделил своего героя твёрдой волей и решительностью в достижении целей.

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#си цзиньпин
#китай
#россия
#книга
#политика
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МИД РФ сообщил об эвакуации части персонала загранпредставительств в Дамаске
15 декабря 2024, 20:49

Фото: iStock/mrjo2405

Россия вывезла часть персонала из загранпредставительств в Дамаске. Об этом в своём Telegram-канале написал департамент ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) МИД РФ.
Отмечается, что 15 декабря в аэропорт Чкаловский в Москве прибыл спецборт ВКС Минобороны РФ из авиабазы Хмеймим. На борту находилась часть персонала российских загранпредставительств в Дамаске.

Также российская сторона эвакуировала часть персонала дипмиссий Китая, Белоруссии и Абхазии.

Во внешнеполитическом ведомстве РФ подчеркнули, что российское посольстве в Сирийской Арабской Республике (САР) продолжает работать в штатном режиме.

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#сирия
#россия
#мид рф
#аэропорт
#минобороны рф
#вкс
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Политологу Миграняну из РФ запретили въезд в Армению
15 декабря 2024, 20:44

Андраник Мигранян (Фото: РИА Новости/Нина Зотина)

Политологу и историку Андранику Миграняну из РФ запретили въезд в Армению, сообщил Союз армян России в своем Teлеграм-канале.
Андраник Мигранян прилетел в Армению для того, чтобы посетить могилы своих родителей. В международном аэропорту Еревана Звартноц политологу сказали, что ему отказано в посещении исторической родины. Отмечалось, что деталей о причинах такого запрета не приводится.

Ранее Министерство внутренних дел Польши ввело санкции против бизнесмена и председателя наблюдательного совета инвестиционной группы Finstar Financial Group Олега Бойко. Глава Министерства внутренних дел Польши Томаш Семоняк принял такое решение 12 декабря. По информации министерства, причина для включения миллиардера в санкционный список — якобы управление Олега Бойко польскими микрофинансовыми организациями через команду менеджеров группы 4Finance.

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