Экс-министр экономики ФРГ Линднер: коалиция распалась из-за разногласий в правительстве

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Бывший министр экономики Кристиан Линднер заявил, что правящая в Германии «светофорная» коалиция распалась из-за разногласий в правительстве, которые не смогли преодолеть, сообщила газета Berliner Zeitung.
Кристиан Линднер отметил, что канцлер Германии Олаф Шольц не был готов к новой экономической политике, но продолжал настаивать на увеличении госдолга, что в результате привело к разладу внутри руководства государства. Сам бывший министр лишился своего поста 7 ноября после отказа принять проект бюджета Германии на следующий год. Уход Линднера поддержали несколько иных министров, так что 11 декабря Олафу Шольцу пришлось отправить в бундестаг запрос о доверии правительству.
Немецкий политик обратил внимание, что данные действия ведут к нетерпимости, которые могут «дестабилизировать демографический ландшафт».
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«В конце концов «Светофор» сам себя заблокировал. Но ситуация в нашей стране больше не терпит промедления. Мы также наблюдаем растущую поляризацию: люди чувствуют, что государство вмешивается во все, но не справляется со своими обязанностями в решении таких важных задач, как контроль и ограничение миграции», — подчеркнул Кристиан Линднер.
Немецкий политик обратил внимание, что данные действия ведут к нетерпимости, которые могут «дестабилизировать демографический ландшафт».
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Ольга Енгалычева