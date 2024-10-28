FİKİR PANOSU: США хотят использовать Турцию в «новом проекте» против России

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Формирование общественного мнения об угрозе со стороны тюркоязычных народов для России — это спланированная акция со стороны США. В этих планах Вашингтон намерен использовать Турцию и её влияние на Востоке.
Об этом заявил турецкий политик Осман Козанв в интервью телеграм-каналу FİKİR PANOSU. По его словам, американцам не удалось ослабить Россию при помощи украинского конфликта. Теперь США рассчитывают реализовать новый проект, используя Турцию и её положение и влияние в Центральной Азии. Вашингтон уже предпринимает усилия, чтобы воспрепятствовать развитию российско-турецких отношений, считает Козанв.
По словам политика, Турция и Россия могут распределить между собой важнейшие роли в построении нового справедливого и многополярного миропорядка. Серьёзные шаги Турции в рамках сотрудничества с Москвой, независимо от НАТО, стали важными событиями в российско-турецких отношениях в противовес колониальной политике Запада, заключил Козанв.
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