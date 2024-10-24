«Давление на Эрдогана»: Политолог раскрыл причастность Запада к теракту в Анкаре

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)
При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли. По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Подробности теракта выясняются турецкими прокурорами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.
Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот теракт можно рассматривать как коллективное послание блока НАТО президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Он добавил, что в этом послании содержится подтекст, ведь атака совершена на предприятие, модернизирующее западные самолеты, которые поставляются Турции.
По его словам, в этой ситуации мы имеем дело с очевидным примером «военно-политического шантажа и психологического давления» на турецкого лидера.
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Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот теракт можно рассматривать как коллективное послание блока НАТО президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
«И в этом послании содержится очевидная угроза. Весьма символично, что теракт прошел тогда, когда сам Эрдоган находился на саммите заседания БРИКС. Ему пришлось в срочном порядке сократить период пребывания на саммите», — сказал политолог.
Он добавил, что в этом послании содержится подтекст, ведь атака совершена на предприятие, модернизирующее западные самолеты, которые поставляются Турции.
«Здесь, видимо, содержится намек на то, что Турция может не только потерять военно-политическую поддержку от блока НАТО и Запада, но и лишиться их военной техники, которая составляет основной ударный кулак турецкой армии», — объяснил эксперт.
По его словам, в этой ситуации мы имеем дело с очевидным примером «военно-политического шантажа и психологического давления» на турецкого лидера.
«Возможно, ему придется положить на весы фактор зависимости от Запада и его поставщиков оружия и стремление к обретению всестороннего суверенитета. Эрдоган сейчас на распутье», — заявил кандидат политических наук.
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Анастасия Бондарева