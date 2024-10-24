Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Политика/ «Давление на Эрдогана»: Политолог раскрыл причастность Запада к теракту в Анкаре

«Давление на Эрдогана»: Политолог раскрыл причастность Запада к теракту в Анкаре

Политолог Фельдман: теракт в Анкаре является угрозой Эрдогану от Запада и НАТО
24 октября 2024, 12:49
Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

Реджеп Эрдоган (Фото: сайт Кремля)

При теракте в Анкаре пострадало 14 человек, четверо погибли. По информации турецких изданий, взрыв произошел у здания корпорации TUSAŞ, которая производит военные самолеты, а также космическое оборудование. После взрыва началась стрельба. Подробности теракта выясняются турецкими прокурорами.
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента России Владимира Путина за соболезнования в связи с трагедией. Главы государств встретились на саммите БРИКС.

Политолог, кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман в беседе с «Радио 1» сообщил, что этот теракт можно рассматривать как коллективное послание блока НАТО президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.


«И в этом послании содержится очевидная угроза. Весьма символично, что теракт прошел тогда, когда сам Эрдоган находился на саммите заседания БРИКС. Ему пришлось в срочном порядке сократить период пребывания на саммите», — сказал политолог.

Он добавил, что в этом послании содержится подтекст, ведь атака совершена на предприятие, модернизирующее западные самолеты, которые поставляются Турции.
«Здесь, видимо, содержится намек на то, что Турция может не только потерять военно-политическую поддержку от блока НАТО и Запада, но и лишиться их военной техники, которая составляет основной ударный кулак турецкой армии», — объяснил эксперт.

По его словам, в этой ситуации мы имеем дело с очевидным примером «военно-политического шантажа и психологического давления» на турецкого лидера.
«Возможно, ему придется положить на весы фактор зависимости от Запада и его поставщиков оружия и стремление к обретению всестороннего суверенитета. Эрдоган сейчас на распутье», — заявил кандидат политических наук.

Читайте также:

Появились подробности о теракте в Анкаре

Эрдоган: теракт в Анкаре унес жизни четырех человек

«Изолировать Россию»: Политолог рассказал о важных решениях на саммите БРИКС в Казани
#эксперт
#самолёты
#оружие
#теракт
#предприятие
#человек
#соболезнования
#турция
#политолог
#лидер
#нато
#атака
#реджеп тайип эрдоган
#послание
#брикс
#россия
#сво
Госдума ратифицировала договор о стратегическом партнёрстве РФ и КНДР
24 октября 2024, 11:10

Фото: iStock/Andrea Nicolini

Госдума в ходе пленарного заседания ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой (КНДР). Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Отмечается, что договор был подписан в ходе визита президента России Владимира Путина в Пхеньян 19 июня 2024 года. Глава государства внёс его на ратификацию в Госдуму 14 октября.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал ратификацию договора итогом развития отношений между Россией и Северной Кореей. КНДР всегда поддерживала Россию в период принятия важных решений: при проведении СВО на Украине, приняла вхождение Крыма в состав РФ, решения по Донецкой, Луганской Народным Республикам, Херсонской и Запорожской областям.

Согласно четвёртой главе договора, в случае возникновения угрозы одной из сторон, будут незамедлительно задействованы двусторонние каналы для проведения консультаций и согласованию дальнейших мер по оказанию помощи и устранению угрозы. Если же одна из сторон договора подвергается вооружённому нападению третьего государства и оказывается в состоянии войны, другая сторона незамедлительно оказывает военную и иную помощь в соответствии со статьёй 51 Устава ООН и законодательством РФ и КНДР.

Читайте также:

Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине

Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине

Южная Корея может начать оружейные поставки Украине
#россия
#кндр
#госдума
#договор
#сотрудничество
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Лидеры стран БРИКС решили пока не принимать в состав новые государства
24 октября 2024, 10:54

Фото: сайт Кремля

Лидеры стран-участников БРИКС в ходе саммита в Казани приняли решение пока не принимать в состав объединения новых участников, а присвоить им статус партнёров. Об этом заявил глава МИД Ирана Аббас Арагчи, слова которого приводит агентство IRNA.
Отмечается, что в настоящий момент от 30 до 35 государств желают вступить в БРИКС. Однако в ходе саммита главы государств объединения приняли решение пока не принимать в объединение новых участников. Однако части из желающих будет присвоен статус партнёров БРИКС.

По словам Арагчи, в ходе саммита было разработано положение с описанием критериев, которым должно соответствовать государство, чтобы ему присвоили статус партнёра БРИКС.

Глава иранского МИД добавил, что для принятия государства в состав объединения необходим консенсус среди всех его участников.

Читайте также:

Пакистан стремится вступить в БРИКС в ближайшее время

Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме

NYT: Эрдоган оказался самым своеобразным лидером на саммите БРИКС
#брикс
#страны
#саммит
#политика
#государство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Сербии заявили о подчинении ордеру Интерпола на арест нациста Гунько (Хунки)
Вулин: Сербия подчиниться ордеру Интерпола на арест нациста Гунько
24 октября 2024, 10:46

Фото: iStock/imranahmedsg

Сербия подчинится ордеру на арест украинского нациста Ярослава Гунько (Хунку) по линии Интерпола. Об этом заявил вице-премьер страны Александр Вулин в беседе с РИА Новости на полях саммита БРИКС в Казани.
Он отметил, что Сербия является частью Интерпола, поэтому она подчиниться ордеру на арест.

Также он добавил, что не может принять тот факт, что военным преступникам удаётся найти себе убежище.

Вулин подчеркнул, что в настоящее время постепенно оживают многие элементы нацистской идеологии. Невозможно прославлять представителей этой идеологии в своей стране и, при этом, не поддерживать сам нацизм.

По его словам, потомки нацистской идеологии желают реванша, чтобы переписать историю Второй мировой войны. Это является, вероятнее всего, одной из причин развала Югославии и СССР. Это некая отместка за войну, и эта месть продолжается по сей день, отметил Вулин.

Больше всего потомки нацистов стыдятся поражения в войне, а не того, что делали их предки в эти годы, заключил сербский вице-премьер.

Читайте также:

Названо количество разыскивающих нациста Гунько (Хунку) стран

Нациста Ярослава Хунку (Гунько) объявили в международный розыск — Генпрокуратура

На Украине наградили орденом нациста Ярослава Гунько
#сербия
#арест
#розыск
#нацизм
#преступление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сенатор Епифанова считает нецелесообразным возобновление льготной ипотеки
24 октября 2024, 10:42

Ольга Епифанова (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Возобновлять в стране программу льготной ипотеки под 8% экономически нецелесообразно. Такое мнение высказала член Совета Федерации, арбитражный управляющий министерства юстиции РФ Ольга Епифанова.
В разговоре с изданием «Газета.Ru» она обосновала свою точку зрения. По мнению сенатора, причина нецелесообразности прежде всего заключается в резком росте цен на недвижимость. Квартиры людям стало значительно труднее покупать даже по льготной ставке. Кроме того, это обременительно и для государственного бюджета. За огромные компенсации банкам от государства по программам льготной ипотеки граждане затем расплачиваются налогами, пояснила политик, экономист и юрист. Причём в этот невыгодный процесс оказываются втянуты даже люди с невысокими доходами, подчеркнула она.

Напомним, льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года. Епифанова напомнила, что адресные льготные программы покупки жилья с целью привлечения людей в сельскую местность продолжают работать. Так же, как и военная ипотека. По мнению сенатора, новые льготные программы в стране могут начать действовать не ранее первой половины 2025 года. Причём нацелены они будут на специалистов, занятых в критически важных отраслях (космос и военно-промышленный комплекс).

Читайте также:

Инвестор Ходченков спрогнозировал рост цен на аренду квартир в России

Сенатор Епифанова раскрыла, на какие спиртные напитки цены поднимутся в России

Сенатор Епифанова объяснила, почему не стоит гасить потребкредит досрочно
#космос
#квартиры
#комплекс
#недвижимость
#покупки
#компенсации
#льготная программа
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Politico назвала страны НАТО, выступающие против принятия Украины в альянс
24 октября 2024, 10:25

Фото: iStock/Michele Ursi

Против немедленного вступления Украины в НАТО выступают США, Германия, Словакия, Венгрия, Бельгия, Словения и Испания. Такие данные приводит Politico со ссылкой на свои источники.
Согласно данным издания, Вашингтон и Берлин не хотят быть втянутыми в прямой конфликт с Москвой. Однако США и Германия не исключают вступление Украины уже после завершения боевых действий.

«Такие страны, как Бельгия, Словения или Испания, прячутся за США и Германией. Они не хотят», — рассказал изданию один из должностных лиц НАТО.

По словам еще одного чиновника НАТО, данные страны лишь абстрактно поддерживают приглашение Украины, однако, как только это начнет происходить, они публично заявят о своем нежелании.

При этом Венгрия и Словакия также против вступления Украины в альянс. Лидеры этих стран, Виктор Орбан и Роберт Фицо, занимают в целом прокремлевскую линию, заключается в статье.

Читайте также:

Глава Пентагона Ллойд Остин: конфликт на Украине завершится переговорами

У российских границ пройдут крупнейшие артиллерийские учения НАТО

У США и Европы появились сложности с поддержкой Украины
#сша
#конфликт
#учения
#данные
#испания
#страны
#германия
#венгрия
#словакия
#нато
#бельгия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Финляндия навсегда закрыла два КПП на границе с Россией
В Финляндии сообщили о полном прекращении работы двух КПП на границе с Россией
24 октября 2024, 10:15

Фото: iStock/FooTToo

Пограничная охрана Финляндии сообщила о полном прекращении работы двух временных контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Об этом сообщается в пресс-релизе погранохраны.
Отмечается, что речь идёт о КПП «Париккала» и «Инари». Ещё 21 февраля этого года представитель погранохраны Финляндии Марко Саарекс сообщал о предложении российской стороны закрыть эти погранпункты.

В ведомстве подчеркнули, что решение об открытии и закрытии таких временных КПП принимается совместно начальниками погранслужб Финляндии и России. В октябре они окончательно решили закрыть пункты «Париккала» и «Инари».

Пограничники, в свою очередь, примут необходимые практические меры для реализации данного решения. В частности, они демонтируют дорожные указатели места пересечения российско-финской границы.

Напомним, что движение через КПП «Париккала» было закрыто 19 апреля 2022 года, а «Инари» – 1 ноября 2022 года. При этом уточняется, что пункты могут возобновить свою работу в соответствии с аналогичным решением начальников погранслужб.

Читайте также:

Финляндия выделила 320 тысяч евро на исследование «широкомасштабного влияния России»

Европарламент опубликовал петицию русскоязычных жителей Финляндии из-за закрытия КПП

Эстония может установить буи с лезвиями для защиты от мигрантов
#граница
#россия
#финляндия
#пограничники
#охрана
#политика
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Иноагенты пытались дискредитировать саммит БРИКС, заявили в Госдуме
24 октября 2024, 09:52

Саммит БРИКС в Казани (Фото: сайт Кремля)

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России сообщила о попытках иноагентов дискредитировать проходящий в Казани саммит стран БРИКС. Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев, слова которого приводятся в Telegram-канале думского комитета.
Он подчеркнул, что на саммит были допущены представители СМИ из недружественных стран. И на фоне предельной открытости, сопровождавшей проведение мероприятия, хозяева этих СМИ-иноагентов ориентировали своих журналистов на заполнение информационного поля фейковыми сообщениями и прочим информационным шумом.

Комиссией были зафиксированы попытки журналистов СМИ-иноагентов собрать негативную информацию о проведении саммита в России. Особенно старательно пытались создать отрицательный контент издания, антироссийскую направленность которых днём ранее пытался оправдать Европейский суд по правам человека.

Пискарев добавил, что их целью было отвлечь мировую аудиторию от изучения прозвучавших в ходе саммита предложений, а также тех нелицеприятных оценок, данных в адрес политики Запада.

Читайте также:

Главные заявления Путина на БРИКС: кому перейдет лидерство в 2025, угроза мирового кризиса, альянс ИИ

Песков раскрыл, что на самом деле обсуждалось на саммите БРИКС в Казани

Страны БРИКС отметили идеи о посредничестве для решения украинского конфликта
#брикс
#саммит
#иноагенты
#госдума
#сми
#фейки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сын Бывшего украинского президента Януковича Александр стал гражданином России
24 октября 2024, 09:31

Фото: istockphoto/Pavel Starikov

Сын бывшего президента Украины Виктора Януковича Александр получил российское гражданство. Соответствующая запись присутствует в госреестре.
Сын экс-лидера Украины владеет зарегистрированной в России компанией, напоминает РИА Новости. Она была зарегистрирована ещё десять лет назад в Санкт-Петербурге. В нынешнем году региональная налоговая инспекция внесла в учредительные документы изменения. Теперь в них указано, что Александр Янукович является гражданином РФ. Все предыдущие годы в графе «гражданство» напротив его фамилии значилось «Украина».

Представители агентства ознакомились с данными госреестра. В учредительных и финансовых документах Янукович-младший официально указан как российский гражданин.

Читайте также:

В Белоруссию прилетел самолёт Виктора Януковича

В Киеве завершили расследование по делу об обвинении в госизмене Януковича и Азарова

Янукович призвал Зеленского остановить кровопролитие
#гражданство
#изменения
#украина
#документы
#рф
#сын
#президент
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Кирби назвал последствия появления солдат КНДР на Украине
Кирби: Солдаты КНДР станут законными целями в случае их появления на Украине
24 октября 2024, 09:05

Фото: istockphoto/Andrea Nicolini

Солдаты из Северной Кореи станут законными военными целями на Украине. Об этом заявил координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.
Он, однако, признал, что пока отсутствует подтверждение информации об участии военнослужащих КНДР в украинском конфликте, передаёт газета The Washington Post. Ранее американский чиновник заявлял, что Вашингтон располагает информацией о трёх тысячах северокорейских солдат, направленных из КНДР в Россию. По словам Кирби, они якобы высадились с кораблей во Владивостоке, а затем были направлены в различные тренировочные лагеря в восточной части РФ.

Стоит отметить, что, угрожая военным из Северной Кореи, аппаратчик из Белого дома не уточняет, от чьего имени он собственно выступает. Тем самым Кирби напрямую подтверждает, что все приказы на Украину следуют из Вашингтона, а США являются вполне себе полноценным участником конфликта.

Читайте также:

Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине

Захарова отреагировала на сообщения об отправке военных из КНДР в РФ

США получили доказательства присутствия военных из КНДР в России
#сша
#лагеря
#дома
#кндр
#солдат
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате