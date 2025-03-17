Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая

Китай может пересмотреть свою политику по Арктике, включая заявленное стремление стать «великой полярной державой» к 2030 году. Такое развитие событий вполне возможно на фоне всё возрастающего внимания со стороны подлинно северных стран и вероятного заключения соглашения о сотрудничестве в регионе между Россией и США.