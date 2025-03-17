Диктор Березин оценил возможный визит Трампа в Россию 9 Мая

Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)
Возможный визит американского президента Дональда Трампа в Россию на День Победы станет жестом благородства с его стороны. Так считает советский и российский диктор, актер, тележурналист, теле- и радиоведущий Владимир Березин.
«Если на парад Победы приедет Трамп, это будет благородно. Если говорить о благородстве в политике, то это, конечно, такой усиленный сигнал. Мы не забыли главного в жизни, не забыли своей истории, не забыли правильное понимание сегодняшнего дня», — сказал Березин в беседе с NEWS.ru.
Он также отметил, что визит Трампа в Москву на День Победы будет являться «неким авансом, по крайней мере, психологическим».
Ранее стало известно, что Трамп собирается провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным во вторник, 18 марта. Пресс-секретарь российского лидера эту информацию подтвердил. Во время первого разговора лидеры двух стран обусловились наладить дипломатические отношения.
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