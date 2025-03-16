В США допустили отказ Киева от территорий

Фото: istockphoto/Diy13
Разрешение украинского кризиса предполагает отказ киевского режима от земель, заявил журналистам ABC News советник президента США по нацбезопасности Майкл Уолтц.
«Будет как-то так: территории за будущие гарантии безопасности», — прокомментировал Уолтц.Он подчеркнул, что «крайне маловероятным» является членство Украины в альянсе. Причем за это выступает не только Вашингтон, но и другие государства, отметил Уолтц.
По словам советника, хозяин Белого дома Дональд Трамп считает, что кризис должен быть решен окончательно, а не временно.
Ранее зампредседателя Общественной палаты Крыма Роман Чегринец призвал Владимира Зеленского к прекращению спекуляций на территориальном вопросе.
Читайте также:
Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине
Зеленский обратился с очередным призывом к Западу
Зеленский призвал к милитаризации Европы
Никита Кротов