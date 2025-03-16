Сторонники Трампа считают, что его могли отравить рицином

Дональд Трамп (Фото: Whitehouse.gov)
Сторонники американского президента Дональда Трампа считают, что его могли отравить рицином, пишет «МК». Уточняется, что недавно журналистка задела микрофоном лицо хозяина Белого дома.
Теперь сторонники заокеанского лидера строят жуткие и одновременно загадочные версии, ведь в микрофоне, по их мнению, могли скрыть наконечник, или же смазать поверхность микрофона опасным рицином. По информации Telegram-канала российского сенатора Алексея Пушкова, одни эти версии говорят о том, насколько отравленная атмосфера царит вокруг республиканца.
Известно, что подобные сообщения о рицине были в 2020 году. В частности, были новости о том, что спецслужбы США перехватили отравленное рицином письмо, которое пришло Трампу из Канады.
Ранее сообщалось, какой приказ ВС США отдал Дональд Трамп.
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Известно, что подобные сообщения о рицине были в 2020 году. В частности, были новости о том, что спецслужбы США перехватили отравленное рицином письмо, которое пришло Трампу из Канады.
Ранее сообщалось, какой приказ ВС США отдал Дональд Трамп.
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Никита Кротов