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Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине

Фото: istockphoto/vchal

Фото: istockphoto/vchal

Российскую позицию по Украине «довели до американцев», заявил тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в Москве на предложение о перемирии смотрят как на попытку дать Киеву время перегруппироваться и перевооружиться.
«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. ред.) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — прокомментировал Ушаков.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин могут поговорить уже на следующей неделе.

Путин озвучивал позицию России по конфликту в июне прошлого года. По его словам, Украина должна отказаться от членства в альянсе НАТО, а также вывести войска с российских территорий, а санкции с РФ должны быть сняты.

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«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий
Чегринец призвал Зеленского перестать спекулировать на территориальном вопросе
16 марта 2025, 17:44

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский должен прекратить спекулировать на территориальном вопросе, заявил зампредседателя Общественной палаты Республики Крым Роман Чегринец. Его слова приводит РИА Новости.
«Зеленский и дальше продолжает спекулировать на вопросе территорий, забывая, как в кокаиновом угаре, что этот вопрос давно уже окончательно решен», — прокомментировал собеседник агентства.
Чегринец также считает, что часть украинских регионов, подконтрольных сейчас Киеву, тоже тяготеют к РФ.

Крым вошел в состав России в результате референдума в марте 2014 года, затем, в 2015 году, его примеру последовал Севастополь, а в 2022 году по итогам голосования субъектами РФ стали Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

Ранее сообщалось об уничтожении боевиками ВСУ молокозавода в Запорожской области.

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Оппозиция Румынии обратилась к Путину
Шошоакэ написала письмо Путину с заявлением о давлении НАТО и ЕС на Румынию
16 марта 2025, 17:26

Фото: istockphoto/CatEyePerspective

Письмо с заявлением о давлении блоков НАТО и ЕС на Румынию отправила российскому президенту Владимиру Путину глава оппозиционной партии S.O.S. Диана Шошоакэ. Копия документа есть в распоряжении РИА Новости.
«…Призываю Вас не принимать во внимание враждебные жесты, совершаемые нелегитимным руководством Румынии под эгидой НАТО и ЕС…» — написала Шошоакэ.
Она добавила, что текущее руководство Румынии не представляет волю народа, которому, по ее заявлению, запретили выбрать независимых руководителей. Саму Шошоакэ, по ее словам, дважды не допускали до участия в президентской гонке.

«Мы будем бороться за суверенитет, мир и нормализацию отношений с Россией, несмотря на давление Евросоюза», — подчеркнула Шошоакэ.
Она резюмировала, что НАТО и ЕС навязывают Бухаресту участие в конфликте на Украине.

Ранее сообщалось, когда может состояться телефонный разговор Путина с президентом США Дональдом Трампом.

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В США раскрыли, когда Трамп может созвониться с Путиным
Спецпосланник США Уиткофф: Трамп может созвониться с Путиным на следующей неделе
16 марта 2025, 17:05

Владимир Путин и Дональд Трамп (Фото: kremlin.ru)

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут созвониться уже на следующей неделе. Об этом журналистам CNN заявил американский спецпосланник Стивен Уиткофф.
«Я ожидаю, что будет звонок между президентами на этой неделе», — прокомментировал Уиткофф.
По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, Уиткофф предоставил на встрече с Путиным в четверг, 13 марта, дополнительные данные по Украине. Путин в свою очередь передал американской стороне информацию, а также сигналы для хозяина Белого дома, резюмировал Песков.

Ранее сообщалось, с каким призывом обратились к Западу на Украине. Подробней в нашем материале.

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Зеленский обратился с очередным призывом к Западу
Зеленский заявил, что Киев и страны Запада должны давить на РФ
16 марта 2025, 16:16

Владимир Зеленский

Чтобы добиться прогресса, Украина с западными странами должна давить на Россию, заявил Владимир Зеленский в личном Telegram-канале.
«Мы должны совместно давить на Россию, чтобы добиться прогресса», — сказано в публикации.

Кроме того, глава киевского режима упомянул некие меры, которые «должны не только сохранять, но и постоянно продвигать вперед всех».

Также Зеленский добавил, что ВС РФ запустили управляемые авиационные бомбы в количестве 1360 единиц, а также свыше тысячи ударных беспилотников и больше десятка разнотипных ракет.

Накануне в субботу, 15 марта, Зеленский выступал за милитаризацию Европы. Политик отмечал, что европейцам нужны личные арсеналы.

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#россия
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Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Запорожской области
Боевики ВСУ уничтожили артиллерией молокозавод в Каменке-Днепровской
16 марта 2025, 15:23

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Молокозавод в городе Каменка-Днепровская Запорожской области уничтожили боевики ВСУ. Как уточнили ТАСС в окружной администрации, противник пользовался артиллерией, однако точный тип орудия неизвестен.
«Вооруженные формирования Украины двумя ударами из неизвестного артиллерийского орудия уничтожили цех молокозавода в Каменке-Днепровской. На месте работают экстренные службы», — сказано в сообщении.
По предварительной информации, пострадавших нет. Перед этим представитель Общественной палаты РФ Владимир Рогов проинформировал, что в Запорожской области уничтожен один из лидеров запрещенной в России террористической и экстремистской организации.

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