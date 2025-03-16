Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине

Российскую позицию по Украине «довели до американцев», заявил тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в Москве на предложение о перемирии смотрят как на попытку дать Киеву время перегруппироваться и перевооружиться.