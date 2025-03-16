Россия довела до США озабоченности по предложению о прекращении огня на Украине

Фото: istockphoto/vchal
Российскую позицию по Украине «довели до американцев», заявил тележурналисту Павлу Зарубину помощник президента России Юрий Ушаков. Он подчеркнул, что в Москве на предложение о перемирии смотрят как на попытку дать Киеву время перегруппироваться и перевооружиться.
«Воспринимаем это (призыв к перемирию. — прим. ред.) как попытку дать передышку украинским войскам и время на перевооружение», — прокомментировал Ушаков.
Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и глава государства Владимир Путин могут поговорить уже на следующей неделе.
Путин озвучивал позицию России по конфликту в июне прошлого года. По его словам, Украина должна отказаться от членства в альянсе НАТО, а также вывести войска с российских территорий, а санкции с РФ должны быть сняты.
Читайте также:
«В кокаиновом угаре»: Зеленского призвали не спекулировать на вопросе территорий
Оппозиция Румынии обратилась к Путину
Украина и Европа могут не принять условия России по перемирию
Никита Кротов