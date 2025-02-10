Дима Билан о танце Юры Борисова под его песню: «Есть в нем какая-то непосредственность»

Дима Билан (Фото: Инстаграм* @bilanofficial)
В конце января в Сеть попало видео со съемок фильма «Анора», на котором актер Юра Борисов танцует под песню «Молния» Димы Билана. Ролик привлек внимание самого певца.
«Позвольте мне предположить, что [на видео] не только [Юра Борисов] танцевал под эту песню. Хочется подчеркнуть, что нашу русскую душу, ее необъятность он очень наглядно, постоянно и бесконечно демонстрирует. Тем самым заражает хорошим настроением и съемочную группу, и всех окружающих даже на другом континенте», — обратил внимание исполнитель в беседе с Super.
Дима Билан подчеркнул, что актер напомнил ему себя на старте карьеры. Исполнитель хита «Молния» передал Борисову привет и пожелал ему не сойти с верного пути.
«Я вел себя таким же образом, когда захватывал этот мир, ездил по мероприятиям, летал по всей планете. Есть в нем какая-то непосредственность, которая цепляет людей», — отметил Дима Билан.
Певец считает, что как раз искренность и неподдельная радость хорошо «расходится по соцсетям».
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Ольга Енгалычева