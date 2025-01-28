На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео

Юра Борисов (Фото: соцсети)
В Сети появился ролик, на котором актер Юра Борисов танцует под песню Димы Билана «Молния».
Видео записали во время съемок фильма «Анора». На кадрах актер кружится, танцует и подпевает русской песне. Сзади Юры стоит американская исполнившая роль Аноры Михеевой актриса Майки Мэдисон. Она смеется и наблюдает за происходящим.
Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского. Начало съёмок запланировано на лето этого года.
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