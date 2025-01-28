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Главная / Новости / Шоу-бизнес/ На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео

На съемках «Аноры» Юра Борисов приобщал своих иностранных коллег к русской музыке — видео

Юра Борисов (Фото: соцсети)

Юра Борисов (Фото: соцсети)

В Сети появился ролик, на котором актер Юра Борисов танцует под песню Димы Билана «Молния».


Видео записали во время съемок фильма «Анора». На кадрах актер кружится, танцует и подпевает русской песне. Сзади Юры стоит американская исполнившая роль Аноры Михеевой актриса Майки Мэдисон. Она смеется и наблюдает за происходящим.

Ранее сообщалось, что российский актёр Юра Борисов, номинированный на премию «Оскар», сыграет в новой адаптации «Преступления и наказания» сербского режиссёра Эмира Кустурицы. Режиссёр рассказал, что работа над сценарием будет окончательно завершена через несколько дней. Он очень автобиографичен и сочетает в себе моменты, связанные с жизнью Кустурицы и конфликтом Достоевского. Начало съёмок запланировано на лето этого года.



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#видео
#актриса
#танец
Даня Милохин заявил о близких отношениях с Евгенией Медведевой
28 января 2025, 20:07

Даня Милохин (Фото: соцсети)

Даня Милохин проживает за границей, однако до сих пор мысленно возвращается на родину. Он прошел детектор лжи, на котором заявил, что имел близкие отношения с Евгенией Медведевой.
У него такая скучная жизнь за границей, что единственное, о чем он может рассказать (еще и на детекторе лжи) — это то, что у него были «близкие отношения» с Евгенией Медведевой.

Во время участия Милохина в телешоу «Ледниковый период» поклонники настойчиво приписывали ему бурный роман с его партнёршей фигуристкой Евгенией Медведевой. Сам блогер на прямой и интимный вопрос, спал ли он со своей партнёршей по шоу, отвечал отрицательно. Он добавлял, что не знает, к сожалению, у них не случилось интимной близости или к счастью.

Что конкретно имел ввиду Милохин, положительно отвечая на вопрос про близкие отношения с Медведевой, он не уточнил.

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#шоу
#отношения
#блогер
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Клава Кока чуть не осталась без носа, пока снимала тренд с «бобром за столом»
28 января 2025, 19:52

Клава Кока (фото: соцсети)

Певица Клава Кока чуть не осталась без носа, пока снимала тренд с «бобром за столом».
Исполнительница решила снять видео под популярную в соцсетях песню, правда не с бобром, а с пингвином. В какой-то момент зверёк резко резко напал на Клаву и чуть не откусил ей нос.

При этом певица лишь на пару секунд оказалась шокирована произошедшим, после чего продолжила петь, как ни в чём не бывало.

В настоящее время Кока отдыхает в Кейптауне. В своих соцсетях она поделилась, что в прошлом году исполнилась её мечта увидеть пингвинов, а сейчас это удалось сделать её сестре.

Певица отметила, хоть пингвины гуляют по пляжу на расстоянии вытянутой руки и совсем не боятся людей. Однако трогать их запрещено, а то они могут почувствовать опасность и укусить.

«Вот и я чуть не осталась без носа», – сыронизировала Клава.
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«Идет посмертная психолого-психиатрическая экспертиза»: расследование гибели Яниса Тиммы ещё не завершено
Расследование смерти Яниса Тиммы продолжается
28 января 2025, 19:38

Янис Тимма (фото: соцсети)

Вчера правоохранительные органы признали, что смерть баскетболиста Яниса Тиммы наступила в результате совершённого им суицида. Однако в трагедии появились новые детали.
Представители юридической компании Кати Гордон занимаются расследованием громкого дела. Они подчеркнули, что правоохранителям ещё предстоит изучить содержимое телефона бывшей супруги погибшего певицы Анны Седоковой.

Юристы призвали не верить в ложные публикации СМИ о том, что судебно-медицинская экспертиза завершена. Она продолжается, также как психолого-психиатрическая экспертиза.

Яниса Тиммы не стало в ночь на 17 декабря 2024 года. Близкие и родственники 32-летнего баскетболиста не верят, что он мог совершить самоубийство. В деле пытается разобраться его друг Марк Пугачев, проживающий в Майями. Мужчина обвиняет в произошедшем Седокову, с которой Тимма развёлся незадолго до смерти.

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«Я попала сюда с мужем и на сносях»: беременная дочь Анастасии Заворотнюк улетела в Дубай, где исполнила детскую мечту
Беременная Анна Заворотнюк исполнила детскую мечту в Дубае
28 января 2025, 19:28

Анна Заворотнюк (фото: соцсети)

Дочь Анастасии Заворотнюк вновь покинула Москву и отправилась в Дубай, где исполнила свою детскую мечту.
Старшая дочь актрисы Анна уже много лет живёт на два города: в родной Москве и в Дубае, где работает её супруг Тимур Исмаилов. На новогодние праздники девушка вернулась в Россию, где отметила праздники в кругу семьи, а сегодня сообщила о возвращении в ОАЭ, где произошло важное событие.

«Вчера сбылась моя подростковая мечта – попасть на концерт Green Day. Я их очень любила, когда была подростком. Помню, их клипы часто крутили на канале с альтернативной музыкой, как и других моих любимых исполнителей. Если бы мне тогда сказали, что я попаду к ним на концерт со своим мужем и будучи, можно сказать, на сносях, я бы не поверила», – поделилась радостным событием Заворотнюк.
Перед началом концерта Анна сфотографировалась около сцена. Она предстала в длинном чёрном платье, подчёркивающем фигуру, кардигане в тон и белых кроссовках. Девушка не побоялась в своём положении оказаться в толпе, она была в хорошем настроение, подпевала и пританцовывала под музыку любимой группы.

Анна с юмором добавила, что прививает карапузу хороший музыкальный вкус. Она благодарна, что даже находясь на большом сроке беременности может вести активный образ жизни.

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Наряд Кендалл Дженнер с оптической иллюзией на Неделе моды в Париже вызвал ажиотаж в соцсетях
28 января 2025, 19:00

Кендалл Дженнер (фото: соцсети)

Наряд американской модели Кендалл Дженнер на показе в рамках Недели моды в Париже вызвал ажиотаж в соцсетях.
29-летняя бизнесвумен приняла участие в показе бренда Schiaparelli, который состоялся 27 января. Модель дефилировала в обтягивающем макси-платье с оптической иллюзией, телесным корсетом и акцентными вставками на бёдрах. Также стилисты подобрали туфли на каблуках и уложили волосы модели в тугой пучок.

Кендалл Дженнер (фото: соцсети)

Поклонники восхитились образом в комментариях под постом Дженнер в соцсетях. Они назвали звезду королевой и отметили, как идеально на ней сидит наряд.

Правда напомним, что в августе 2024 года Дженнер рассказала, каково это работать манекенщицей. Она призналась, что модельная индустрия заставляет её чувствовать одиночество.

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#шоу-бизнес
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«Я больше не могу иметь детей»: Алена Водонаева призналась, что родила сына только после четвёртой беременности
Алена Водонаева призналась, что родила сына после четвёртой беременности
28 января 2025, 18:22

Алена Водонаева с сыном (фото: соцсети)

Телеведущая Алена Водонаева рассказала, как прошла непростой путь к материнству, – ей удалось родить сына только после четвёртой беременности.
В 2009 году звезда «Дома-2» впервые вышла замуж. Избранником оказался бизнесмен Алексей Малакеев. Возлюбленные очень мечтали о ребёнке, однако все попытки заканчивались неудачами, что сильно сказывалось на психологическом здоровье звезды. В итоге, ей впервые пришлось обратиться за помощью к психологу.

«У меня есть сын, ему 14 лет. Это четвертая беременность, с 2015 года я больше не могу иметь детей. Я помню, что после первой, второй, третьей неудачи у меня начинала ехать крыша. Мы не знали, что с этим делать, поэтому пришлось прибегать к помощи психолога. Я решила свою проблему», – поделилась сокровенным Водонаева.
По словам телеведущей, когда она забеременела Богданом, она «накрыла себя хрустальной вазой». О её положении знали только родители. Супруг очень поддерживал жену, вместе им удалось пройти через все трудности. Однако спустя год они расстались. Водонаева объяснила, что они с Малакеевым стали больше родственниками, чем влюблёнными. Сейчас они поддерживают отношения и вместе воспитывают сына.

Второй раз Водонаева вышла замуж в 2017 году. Брак с музыкантом Алексеем Комовым она считает большой ошибкой. Отношения развивались очень стремительно, уже через полтора месяца пара поженилась. Однако вскоре женщина поняла, что с мужем ей не по пути из-за разницы во взглядах.

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#сын
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«Мешки под глазами!»: Наталья Водянова удивила уставшим видом на неделе моды в Париже
Наталья Водянова удивила поклонников уставшим видом на неделе моды в Париже
28 января 2025, 18:14

Наталья Водянова (Фото: соцсети)

42-летняя супермодель Наталья Водянова появилась в Париже на неделе моды в белом платье, пальто молочного цвета и ботильонах на каблуках. Звезда сделала натуральный макияж, который не смог скрыть ее уставший вид.
Появление пока ещё не вышедшей в тираж модели наиболее точно прокомментировали авторы телеграм-канала «Самые СЛИВки».

«Наталья Водянова на "Неделе моды" в Париже с мешками под глазами и кринжовыми каблуками. И все равно красотка», — написали то ли почитатели, то л хулители.

Наталья Водянова – мать пятерых детей. Трое старших родились в ее первом браке с британским аристократом Джастином Портманом. После развода с ним Наталья начала встречаться с Антуаном Арно, генеральным директором Berluti, председателем совета директоров Loro Piana, наследником корпорации Louis Vuitton Moet Hennessy. Поженилась пара в 2020 году, у них двое детей.

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«Мужчина ее избил, а она его утешит»: почему «отменили» Регину Тодоренко? Скандальные высказывания и тайны ее брака с Топаловым
28 января 2025, 17:47

Регина Тодоренко (Фото: соцсети)

Уроженка Одессы Регина Тодоренко уже давно живет и работает в Москве. Она получила известность благодаря программе «Орел и решка», а еще большую узнаваемость приобрела после брака с Топаловым-младшим.

Первые шаги в карьере


Регина начала проявлять еще себя на сцене школьного театра «Балаганчик», потом она много лет занималась вокалом и хореографией. Можно сказать, что девушка росла на сцене.

В 2007 году Тодоренко приняла решение, что будущее свое свяжет с миром шоу-бизнеса. Девушка была ведущей телепередач, а еще прошла кастинг на украинскую «Фабрику звезд».

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В 2014 году Регина приняла участие в российском «Голосе». Тогда девушка попала в команду к Полине Гагариной. После своего выступления Тодоренко подарила певице и другим наставникам по сушеной таранке.

«Это было самое мое волнительное выступление за 25 лет», — говорила Регина.

Регина Тодоренко (Фото: соцсети)


Широкую известность девушка приобрела, как ведущая «Орел и решка».

«Я была поклонницей шоу, еще когда его вели Алан и Жанна Бадоевы. С Аланом я знакома лично: он снимал первый клип группы Real О. Тогда я им по-доброму завидовала, подумала: «Как же круто иметь такую работу! Постоянно путешествовать — это же счастье!». А теперь поняла, какой это тяжелый труд!» — говорила Регина в интервью «Вокруг ТВ».

Потом на некоторое время Тодоренко уехала в Америку: для учебы на режиссерском факультете Нью-Йоркской академии кино. После возвращения в Россию Регина стала ведущей новой программы «Пятница с Региной», где принимала звездных гостей.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Создание семьи и скандала


Скандально известный Влад Топалов — в прошлом участник дуэта «Smash», наследник отцовской медиа-империи — стал официальным мужем телеведущей. О Топалове-младшем всегда ходило много слухов: о его зависимости, о сильных проблемах со здоровьем из-за этого, о недовольстве отца, о многочисленных романах с огромным количеством девушек.

Влад и Регина впервые встретились на репетиции спектакля, в котором они должны были сыграть женатую пару. Флирт быстро перерос в серьезные отношения: в июне 2018 года они перестали скрывать, что они вместе. В декабре 2018 года у влюбленных появился сын Михаил.

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В декрете Регина не задержалась, поскольку с новым статусом мамы пришло большое количество рекламных контрактов. В то время Тодоренко была чуть ли не самой публичной медиа-мамой страны. Тогда же она стала ведущей программы «Регина 1» — там она делилась советами о воспитании и кормлении детей, подписала договор с Pampers.

Однако из-за одного неловкого высказывания девушка потеряла многомиллионные контракты, а в Сети потом еще долго обсуждали ее персону в негативном ключе.

Во время обсуждения развода Павла Прилучного и Агаты Муцениеце Регина позволила себе неделикатное заявление. Тодоренко сказала, что иногда женщины сами провоцируют мужей на агрессию.

«Женщина хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, а она ему с утра и рассол принесет, и утешит. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет», — говорила она.

Негатив тогда обрушился и на Топалова: общественность вспомнила, как он исподтишка сфотографировал пухлую женщину и выкладывал в социальные сети, возмущаясь, как можно было себя так запустить.

Последствия такого высказывания не заставили себя ждать: журнал Glamour лишил Тодоренко титула «Женщина года», а компании PepsiCo, Pampers и J7 расторгли с ней контракты.

Потом публика начала судачить о том, что и в семье самой Регины имело место быть абьюзивное поведение зависимого супруга, и она сама могла понять Муцениеце. Однако вместо этого она начала поучать и осуждать.

Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: соцсети)

Скандал утих


В 2022 году публика начала сплетничать о второй беременности телеведущей. В то время в социальных сетях Регина выкладывала множество красивых фотографий, снимки с семьей, кадры из путешествий. В июле 2022 года у супругов появился сын Мирослав, что не помешало карьере Тодоренко: уже осенью она участвовала в «Ледниковом периоде», потом победила в шоу «Конфетка» и «Аватар», а следом стала ведущей «Новой Фабрики звезд».

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Супруг Тодоренко, который тоже занят карьерой в шоу-бизнесе, часто оставляет свою семью в одиночестве, и в такие моменты Регине приходится нелегко — она нередко делится постами в соцсетях, где рассказывает о том, как трудно справляться одновременно с воспитанием детей и творчеством исполнительницы. Однако Тодоренко всегда говорит, что безумно счастлива, что стала мамой. В каждой семье, по словам телеведущей, бывают раздоры и сложности, но Регина хочет научиться справляться с ними, чтобы в ее отношениях царила гармония.

В мае 2024 года Топалов на шоу «Человек-невидимка» объявил, что не против завести третьего ребенка, чтобы в случае его смерти у Регины была дополнительная поддержка.

Еще в марте 2024 года появилась информация о том, что Регина Тодоренко, которая являлась гражданкой Украины, получила российский паспорт.

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Осмелевшая Настя Ивлеева публично высмеяла бывшую подругу Иду Галич
28 января 2025, 17:43

Ида Галич (фото: соцсети)

Поведение блогера Насти Ивлеевой сильно изменилось после того, как она вышла замуж за телеведущего Филиппа Бегака, родственника Никиты Михалкова. Ранее звезда пыталась придерживаться благообразного образа, чтобы восстановить репутацию после скандальной «голой вечеринки», а теперь осмелела и снова ударилась в эпатаж.
Несколько дней назад она привлекла внимание подписчиков сменой причёски. Однако, не успели все обрадоваться возвращению Ивлеевой к любимому блонду, как она призналась, что это была шутка, выставив фото с прежним тёмным оттенком.

Анастасия Ивлеева (фото: соцсети)

В комментариях под постом бывший стилист телеведущей Ксюша Смо обрадовалась, что Настя не вернулась к блонду. Она написала: «Спасибо, что не блонд!». В ответ на это сообщение Ивлеева написала: «Спасибо, что без чёлки!».

Этими словами она, очевидно, высмеяла свою бывшую подругу Иду Галич, которая недавно очень коротко подстригла чёлку. Многие посчитали такое изменение смешным, с чем согласна и Ивлеева.

Кстати, разговоры про Галич не утихают и по другой причине. На Неделе моды в Париже блогер вышла в полупрозрачном чёрном платье. Позируя, она прикасалась к животу рукой, как это обычно делают беременные женщины. Напомним, что в конце прошлого года предприниматель Олег Ледвич сделал Иде предложение, поэтому слухи о беременности могут оказаться правдой.

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#соцсети
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#шоу-бизнес
#анастасия ивлеева
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