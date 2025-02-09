«Ноги болят до колена»: любитель экстрима Дима Билан снова рискует здоровьем

Единственная внучка певицы и актрисы Людмилы Гурченко после потери работы на телевидении посвятила себя воспитанию дочери. Ей пришлось столкнуться с предательством любимого человека, отсутствием средств и даже выкидышем. Не сумев справиться с трудностями, Елена Королева впала в депрессию, а утешение пыталась найти в отношениях с Прохором Шаляпиным.