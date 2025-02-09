«Ноги болят до колена»: любитель экстрима Дима Билан снова рискует здоровьем

Дима Билан (фото: Telegram @bilanofficial)
Дима Билан – любитель активного отдыха. Правда иногда он прибегает к такому экстриму, после которого ходит и спотыкается на ровном месте.
В ходе очередного отпуска певец решил освоить флайбординг – вид спорта, позволяющий подниматься над поверхностью воды на высоту до 10 метров и выполнять в воздухе различные акробатические трюки.
Фото: iStock/JaneUk86
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Фото: iStock/JaneUk86
«Это классно. Я уже могу делать кое-какие моменты. Перевороты пока делать не могу, но это такая штука, что ноги болят до колена, голень. Неделю я ходил и спотыкался. В общем, хороший вид спорта и ещё плюс один навык я себе заимел. Я ещё много что хочу попробовать», – поделился с подписчиками Билан.Напомним, что любитель экстрима ранее справлялся по горной реке Тришули. Билан преодолел 25 километров за два с половиной часа. Также он уже пробовал прыгать с парашютом.
«Впереди ещё очень много интересного», – отметил певец.В ближайших планах у звезды освоение флайбординга. К счастью, тренироваться можно прямо в Москве. При этом Билан подчеркнул, что не станет слишком сильно рисковать своим здоровьем.
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Анастасия Чинкова