Дипломат Келин: Слова Зеленского о переговорах не стоит воспринимать всерьёз

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Заявления украинского президента Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не следует воспринимать всерьёз. Ведь пока Украина никак не подтвердила приверженность весомости этих слов.
Об этом в разговоре с РИА Новости заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Таким образом дипломат прокомментировал заявление Зеленского о возможности начала переговоров с Москвой без условия возврата территорий. По словам главы киевского режима, территориальный вопрос является очень сложным и должен решаться народом Украины в ходе референдума.
Глава российской дипломатической миссии в Британии указал, что подобные заявления носят декларативный характер и к ним не стоит относиться серьёзно, так как Киев никак не демонстрирует ничего, что могло бы подтвердить весомость этих слов. Тем более, с учётом непрояснённого статуса самого Зеленского. Келин также добавил, что в официальных кругах Лондона тема мирных переговоров с Россией не является популярной.
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Александр Бойцов