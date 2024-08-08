Украина выдвинула новые требования по миру с Россией после атаки на Курскую область

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Украина на данный момент не видит смысла в переговорах с Россией. Об этом заявил глава офиса Зеленского Андрей Ермак в интервью изданию «Европейская правда».
Он подчеркнул, что Киев осознаёт, что на сегодняшний момент нет никакого смысла в каких бы то ни было переговорах с Россией, поскольку не удастся достичь результата, который необходим Украине.
Ермак отметил, что Украина не готова идти на территориальные уступки и не собирается соглашаться на новые Минские договорённости.
При этом напомним, что в последнее время украинские политики начали всё чаще говорить о необходимости переговоров с Москвой. Об этом заявил глава МИД Украины во время визита в Китай. После об этом же говорил сам президент Владимир Зеленский в эфире британского телевидения. Тогда он допустил возможность дипломатических контактов с российскими властями, в том числе и с Владимиром Путиным.
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Ермак отметил, что Украина не готова идти на территориальные уступки и не собирается соглашаться на новые Минские договорённости.
При этом напомним, что в последнее время украинские политики начали всё чаще говорить о необходимости переговоров с Москвой. Об этом заявил глава МИД Украины во время визита в Китай. После об этом же говорил сам президент Владимир Зеленский в эфире британского телевидения. Тогда он допустил возможность дипломатических контактов с российскими властями, в том числе и с Владимиром Путиным.
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Анастасия Чинкова