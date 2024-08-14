В Лондоне высказались об использовании Украиной Storm Shadow

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Посол РФ в Лондоне Андрей Келин заявил, что Россия исходит из того, что Лондон разрешил Киеву использовать крылатые ракеты Storm Shadow в пределах «международно признанной» территории Украины. Об этом информирует РИА Новости.
«Данные системы были переданы для применения в пределах «международно признанной» территории Украины в целях самообороны с учетом положений международного гуманитарного права», — сказал он.
По словам главы российской дипмиссии, заявления британских официальных лиц по вопросу применения Украиной переданных ей ракет носят размытый характер. Эта ситуация даёт возможность средствам массовой информации интерпретировать её по-разному, отметил дипломат.
Ранее сообщалось, что российским военным удалось вынести с линии боевого соприкосновения практически неповрежденную крылатую ракету Storm Shadow. Ее сразу передали профильным специалистам. Бывший американский разведчик Скотт Риттер заявил, что Россия сможет детально изучить начинку захваченной Storm Shadow и нейтрализовать ее в будущем.
До этого министр обороны Британии Уоллес заявил, что крылатые ракеты Storm Shadow, которые были переданы Лондоном Киеву повлияли на ход боевых действий на Украине.
Storm Shadow – англо-французская тактическая крылатая ракета большой дальности. Представляет собой модификацию французской крылатой ракеты SCALP-EG, которая была адаптирована для применения с самолетов ВВС Великобритании.
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