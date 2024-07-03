Российские и британские дипломаты обсудили вопросы безопасности в Евразии

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Посол России в Лондоне Андрей Келин сообщил, что британские и российские дипломаты обсудили вопрос создания новой общей архитектуры безопасности в Евразии. Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, в ближайшие годы произойдет два серьезных урегулирования. Первое связано с Украиной, а второе будет представлять более широкую организацию безопасности на Евразийском континенте. Он добавил, что это расплывчатая идея, однако работы по ней уже начинают вести.
Посол добавил, что евроатлантическая система безопасности «не сработала». Поэтому необходима более широкая сделка. Думать нужно, что будет «через 5 — 15 лет», заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать. По его словам, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать.
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«По крайней мере разговор начался. Мы уже говорили с некоторыми столицами. Я уже обсудил это здесь в Лондоне с представителями МИД на начальном уровне. Конечно, они не готовы к такому, я полностью понимаю», — поделился он.
Посол добавил, что евроатлантическая система безопасности «не сработала». Поэтому необходима более широкая сделка. Думать нужно, что будет «через 5 — 15 лет», заключил он.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Евроатлантическая система безопасности потерпела крах, новую же придется создавать. По его словам, у мирового сообщества был уникальный шанс построить надежный и справедливый порядок в области безопасности. Для этого требовалось простая способность слушать мнение всех заинтересованных сторон и взаимная готовность их учитывать.
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Дарья Осипова