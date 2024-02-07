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Американская пропаганда сделает всё возможное для того, чтобы власти имели возможность привлечь журналиста Такера Карлсона за общение с российским лидером Владимиром Путиным. Не исключено, что в его отношении применят закон об иноагентах.
Член СПЧ подчеркнул, что в США перестала действовать 1-я поправка к Конституции, которая разрешала людям свободу выбора в политическом, религиозном и любом другом плане. Ионов также рассказал, что американские активисты ведут себя на редкость скрытно и даже с ним предпочитают встречаться строго конфиденциально. Всех представителей СМИ, которые осмеливаются не соглашаться с официальной позицией Белого дома, вызывают на беседы в ФБР, в ходе которых угрожают репрессиями.
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