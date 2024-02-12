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Курс Евросоюза, направленный на эскалацию конфликта на Украине, и политика в отношении России будут иметь негативные последствия для самого Брюсселя. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил исполняющий обязанности постпреда РФ при ЕС Кирилл Логвинов.
Дипломат убеждён, что такая политика будет иметь катастрофические последствия для самого Евросоюза.
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