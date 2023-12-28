Дипломат назвал страну, которая пострадает первой в случае эскалации между НАТО и РФ

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Финляндия первая пострадает в случае «какого-то обострения» между НАТО и Россией. Так предположение сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в объединение.
По словам Ульянова, отношения между Москвой и Хельсинки были добрососедскими и дружественными. Но после вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия пойдет на ответные шаги, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.
«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — заявил постпред РФ в Вене.
До этого глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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