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Дипломат назвал страну, которая пострадает первой в случае эскалации между НАТО и РФ

Постпред Ульянов: Финляндия первой пострадает при эскалации между Россией и НАТО
28 декабря 2023, 09:44
Фото: istock / Bjoern Wylezich

Фото: istock / Bjoern Wylezich

Финляндия первая пострадает в случае «какого-то обострения» между НАТО и Россией. Так предположение сделал постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости, говоря о вступлении Финляндии в объединение.

По словам Ульянова, отношения между Москвой и Хельсинки были добрососедскими и дружественными. Но после вступления Финляндии в Североатлантический альянс Россия пойдет на ответные шаги, в том числе решение о воссоздании Ленинградского и Московского военных округов.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО, как составная часть альянса, но они же соседствуют с нами, и не дай Бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», — заявил постпред РФ в Вене.

Он также отметил, что не хотел бы таких эскалаций.

До этого глава Министерства обороны Финляндии Антти Хяккянен заявил, что Запад готовится к новой холодной войне с Россией. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#отношения
#новости
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#финляндия
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Стали известны подробности о найденной с переломанными ногами у подъезда женщине
Екатеринбурженка, найденная с сыном у подъезда, пьяная выпрыгнула из окна
28 декабря 2023, 10:07

Фото: istock / maxim4e4ek

В Екатеринбурге пьяная женщина вместе с сыном выпрыгнула из окна и переломала ноги. Ее без верхней одежды с ребенком соседи нашли около подъезда дома на улице Опалихинской. О подробностях инцидента стало известно порталу E1.ru.

Мужчина, обнаруживший женщину, вызвал скорую помощь. Пока она ехала, женщину с сыном пустили в подъезд, что бы согреться. Пострадавшая буквально ползла по лестнице в дом.

Оказалось, что она сломала ногу, потому что в алкогольном психозе спрыгнула с мальчиком из окна. Мать увезли в психиатрический диспансер. В свердловском Минздраве сообщили, что ее сыну не понадобилась госпитализации, трав у него не обнаружили.

Спустя время медики сообщили, что женщину увезли в реанимацию. Руководитель пресс-службы областного ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что ребенка передали отцу.

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Маск отреагировал на желание США рассмотреть его план по Украине
Илон Маск заявил, что принятие его плана по Украине спасло бы много жизней
28 декабря 2023, 08:40

Фото: istock / JARAMA

Американский предприниматель Илон Маск прокомментировал желание американского правительства рассмотреть его мирный план по урегулированию конфликта на Украине, предложенный еще в 2022 году. Об этом он написал в социальной сети X (бывшая Twitter). Маск заявил, что его план мог спасти многие жизни.

Таким образом он ответил на комментарий предпринимателя Дэвида Сакса, который сказал, что Белый дом в текущих условиях хотел бы обратиться к предложению Илона по решению украинского кризиса. Он отметил, что сразу после публикации данного плана украинский президент Владимир Зеленский назвал его «пророссийским» и также подвергся критике с других сторон, Сакс отметил, чтол теперь администрация президента США Джо Байдена хотела бы заключить эту сделку

«Многих смертей можно было бы избежать», — прокомментировал Маск запись Сакса.
До этого Маск потребовал от украинского президента Владимира Зеленского объяснить арест гражданина США Гонсало Лире.

Ранее Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделит Украине финальный пакет военной помощи на сумму $250 млн. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».


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#бизнесмен
#план
#администрация
#twitter
#зеленский
#илон маск
#сша
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РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о серии взрывов в Кривом Роге
28 декабря 2023, 03:41

Фото: iStock/RamonCast

На родине президента Украины Владимира Зеленского, в городе Кривой Рог, прогремела серия взрывов. Об этом сообщает 28 декабря РИА Новости со ссылкой на украинские средства массовой информации.
В Днепропетровской области объявили воздушную тревогу. Сирены звучат также и в Кировоградской области Украины.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

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#взрывы
#воздушная тревога
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В США призвали снизить зарплату пресс-секретаря Байдена Жан-Пьер до $1
Конгрессвумен Тенни призвала снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до $1
28 декабря 2023, 02:47

Фото: iStock/lucky-photographer

Член Палаты представителей Клаудия Тенни обвинила официального представителя Белого дома Карин Жан-Пьер в систематической лжи гражданам США, призвав понизить её ежегодную заработную плату до одного доллара. Об этом она написала в соцсети X.
«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу», — говорится в публикации.

Тенни добавил, что помимо этого пресс-секретарь американского президента Джо Байдена нарушала «закон Хэтча», который предполагает запрет на продвижение партийной политики и оказание влияния на результаты выборов для госслужащих. На фоне этого ежегодную зарплату Карин Жан-Пьер следует понизить до одного доллара, заключила конгрессвумен.

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#сша
#бюджет
#закон
#запрет
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Министр культуры Польши Сенкевич заявил о ликвидации государственных СМИ
28 декабря 2023, 02:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Польский министр культуры Бартоломей Сенкевич заявил о решении ликвидировать в стране государственные радио, телеканал и информационное агентство. Об этом пишет Polsat News.
«Я принял решение ликвидировать компании Telewizja Polska S.A. («Польское телевидение»), Polskie Radio S.A. («Польское радио») и Polskiej Agencji Prasowej S.A. («Польское агентство печати»)», — цитирует издание слова министра.

Сенкевич добавил, что такие меры связаны с решением президента Польши Анджея Дуды о приостановке финансирования государственных СМИ.

Глава минкульта уточнил, что ликвидация государственных медиа в сложившейся ситуации позволит обеспечить работу компаний в будущем, однако сначала придётся осуществить «реструктуризацию и предотвратить увольнения сотрудников из-за отсутствия финансирования».

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#радио
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#польша
#финансирование
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Запад привлёк к протестам в Сербии всего три тысячи человек вместо десяти
«Известия»: Посол России в Сербии рассказал о провале стратегии Запада
28 декабря 2023, 02:12

Фото: iStock/Sasa69M

Запад планировал привлечь к протестам в Белграде порядка 10 тысяч человек, однако получилось всего три тысячи. Об этом рассказал в эксклюзивном интервью «Известиям» посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко.
«Очень опасный период это предновогодние и новогодние, и рождественские. Потому что с учетом свободных дней, праздников эта ситуация может быть использована для каких-то более активных протестов — для возвращения к насильственным действиям, так что ситуация очень хрупкая», — сказал дипломат.

Посол отметил, что ситуация с протестами находится под контролем правительства, потому что центральные власти Сербии понимают — через протесты, оппозиция хочет добиться мест в органах государственной власти.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявлял, что протестные движения в Сербии есть результат целенаправленных действий западных стран по раскачиванию ситуации в стране.

Напомним, что после после оглашения результатов голосования на выборах в скупщину, на улицы Белграда вышли тысячи человек с требованиями о признании выборов недействительными. По мнению протестующих, власти сфальсифицировали итоги голосования и подкупили избирателей. Позже выяснилось, что организаторами волнений стали оппозиционные прозападные партии.

Премьер-министр Сербии Ана Брнабич завила, что оппозиционеры напали на главу избирательной комиссии Миладина Ковачевича. Позже директор избиркома рассказал, что нападающих было около 50 человек. Протестующие блокировали городские улицы, бросали в здание администрации камни, алюминиевые банки и горящие файеры.

Разогнать зачинщиков беспорядков правоохранителям удалось в ночь на 25 декабря. Для остановки многотысячной толпы полиция применила слезоточивый газ.

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#сербия
#россия
#протесты
#посол
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Развожаев: Система ПВО сбила над Севастополем украинский БПЛА
28 декабря 2023, 01:04

Фото: iStock/Vladislav_Zolotov

В Севастополе над морем отработала система ПВО, сбит один беспилотный летательный аппарат самолётного типа Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил в своём Telegram-канале губернатор региона Михаил Развожаев.
«По информации от Спасательной службы Севастополя, на данный момент никаких повреждений инфраструктуры не зафиксировано», — подчеркнул губернатор.

Обстановка как над морем, так и в городе продолжает контролироваться.

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#бпла
#пво
#всу
#севастополь
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Минобороны назвало число тех, кто получил отсрочку от частичной мобилизации
Минобороны РФ: Отсрочку от мобилизации получили более 834 тысяч человек
28 декабря 2023, 00:37

Фото: iStock/Svetlana_Parnikova

834 224 человека воспользовались правом на отсрочку от частичной мобилизации. Такую цифру приводит ежегодный сборник Министерства обороны РФ «Армия в цифрах».
Статистика по категориям включает сотрудников информационно-технологических компаний (30,7%), банковской сферы (20,4%), энергетических компаний (12,4%). Среди получивших отсрочку также есть работники сельского хозяйства (6,5%), средств массовой информации (5,2%) и других сфер деятельности (24,8%).

Согласно открытым данным российского военного ведомства, в результате частичной мобилизации в армию призвано свыше 302,5 тысяч россиян и сформировано 281 воинская часть и подразделение. При этом 33 тысячи человек прибыли в военные комиссариаты еще до вручения им повесток.

Ранее Минобороны РФ представили социальный портрет российского мобилизованного. По данным всё того же ежегодника «Армия в цифрах», 57% мобилизованных женаты, при этом у 56,3% призванных в рамках частичной мобилизации есть дети. У трети – один ребенок, у четверти – двое, у 0,3% - трое детей.

Также 7% мобилизованных имеют высшее образование, а 30% получили среднее профессиональное. У 63% имеется среднее образование. Уточняется, что большинство призванных россиян проходили службу в армии. Всего 96,4%. На момент призыва 89% мобилизованных работали, при этом у 40% насчитывается стаж более 10 лет.

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#отсрочка
#минобороны рф
#статистика
#мобилизация
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Байден поручил изучить вопрос о целесообразности помощи Киеву на $20 млн
28 декабря 2023, 00:36

Фото: сайт Белого дома

Американский лидер Джо Байден поручил госсекретарю США Энтони Блинкену рассмотреть вопрос о целесообразности выделения Киеву дополнительной помощи на сумму $20 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на меморандум за подписью президента Байдена, который распространил Белый дом.
«Полномочиями, предоставленными мне как президенту конституцией и законами США, я делегирую госсекретарю, чтобы определить, отвечает ли интересам национальной безопасности США предоставление Украине помощи на сумму до $20 млн», — говорится в документе.

Блинкен менее чем за час до этого объявил, что Вашингтон выделит Украине очередной пакет военной помощи на $250 млн. При этом госсекретарь подчеркнул, что такой пакет будет финальным.

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#украина
#киев
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