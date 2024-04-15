Дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами

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Ситуация с российско-турецкими платежными переводами продолжает оставаться сложной и напряженной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла России в Турции Алексея Ерхова.
Посол отметил, что представители США и ЕС активно действуют на разрушение российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, над строительством которого Москва и Анкара работали длительное время.
Ранее Алексей Ерхов заявил о том, что давление со стороны Вашингтона на турецкие компании, работающие с РФ, является чрезмерным и несоответствующим нормам межгосударственного общения.
Для решения проблемы с банковскими переводами в Турцию, Москва и Анкара активно проводят рабочие контакты, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Ранее Алексей Ерхов заявил о том, что давление со стороны Вашингтона на турецкие компании, работающие с РФ, является чрезмерным и несоответствующим нормам межгосударственного общения.
Для решения проблемы с банковскими переводами в Турцию, Москва и Анкара активно проводят рабочие контакты, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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Артем Кузьмин