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Дипломат рассказал о сложной ситуации с турецко-российскими платежами

Посол РФ в Турции Ерхов: ситуация с платежными переводами остается напряженной
15 апреля 2024, 18:19
Фото: iStock/naumoid

Фото: iStock/naumoid

Ситуация с российско-турецкими платежными переводами продолжает оставаться сложной и напряженной, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление посла России в Турции Алексея Ерхова.
Посол отметил, что представители США и ЕС активно действуют на разрушение российско-турецкого торгово-экономического сотрудничества, над строительством которого Москва и Анкара работали длительное время.

Ранее Алексей Ерхов заявил о том, что давление со стороны Вашингтона на турецкие компании, работающие с РФ, является чрезмерным и несоответствующим нормам межгосударственного общения.



Для решения проблемы с банковскими переводами в Турцию, Москва и Анкара активно проводят рабочие контакты, заявил ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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WSJ: США признались в плане уничтожить санкциями российский проект «Арктик СПГ-2»
15 апреля 2024, 17:49

Фото: iStock/syahrir maulana

Америка использует санкции, чтобы сорвать реализацию проекта «Арктик СПГ-2». Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
Отмечается, что Вашингтон приостановил поставки специализированных танкеров в Россию и пытается усложнить строительство альтернативных судов.

«Мы хотим гарантировать, что «Арктик СПГ-2» будет мертвым. Очень сосредоточены на том, чтобы Россия не смогла разработать новые проекты для перенаправления газа, который она ранее отправляла в Европу», — сказал помощник госсекретаря США по вопросам энергетики Джеффри Пайетт.

Сообщается, что некоторые судостроительные компании отказываются заключать контракты с Россией. Они боятся попасть под вторичные санкции. Японская Mitsui O.S.K. Lines сообщала, что не будет работать с российским проектом, хотя ранее была готова зафрахтовать три судна, а Южнокорейская Hanwha Ocean отменила планы по строительству трех судов.

В статье отмечается, что РФ пытается сама построить танкеры, но для обшивки газохранилищ нужны мембранные системы, на разработке которых специализируется французская компания Gaztransport & Technigaz, прекратившая работу в России.

Помимо этого, в начале апреля Reuters писал, что из-за санкций компания НОВАТЭК может сократить масштабы «Арктик СПГ-2». Она планирует запустить только две производственные линии, а третью перебросить на строительство нового завода в Мурманске.

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#рф
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DM: Кэмерон раздражает Конгресс США просьбами о деньгах для Киева
15 апреля 2024, 17:37

Фото: istockphoto/andriano_cz

Глава министерства иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон вызывает раздражение у американских конгрессменов. Причина заключается в его постоянных просьбах о помощи для Украины.
Об этом пишет обозреватель издания The Daily Mail Питер Хитченс. В публикации указано, что руководитель британского внешнеполитического ведомства явно не понимает главной национальной проблемы США. И раздражает Конгресс тем, что демонстрирует небывалый энтузиазм по поводу войны, которая всё меньше волнует американцев.

По мнению автора статьи, политиков в Соединённых Штатах гораздо больше волнует проблема неконтролируемой миграции, нежели украинский кризис. Их интересы не замыкаются на Украине, а Кэмерон ведёт себя так, как будто других вопросов, помимо помощи Киеву, не существует.

В материале отмечается, что американцы долго и последовательно стремились к конфронтации с Россией и добились её. Хитченс отмечает, что если они хотят продолжения конфликта — это их дело. Однако Кэмерон — не глава МИД Украины, поэтому ему следует продвигать интересы собственной страны, а не Владимира Зеленского, заключает журналист.

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Таджикистан вводит визовый режим для граждан Турции с 20 апреля
15 апреля 2024, 16:59

Фото: istockphoto/Diy1

Для владельцев общегражданских заграничных паспортов Турции с 20 апреля Таджикистан введет визовый режим. Об этом сообщили информационному агентству «Ховар» в таджикистанском МИДе.
Соответствующее постановление принято 28 марта.

«С целью реализации принципа взаимности», — заявили в ведомстве.
Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. О вводе соответствующих мер Анкарой стало известно 5 апреля.

Напомним, что Турция первая решила ввести визовый режим после теракта в «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей выходцы из Таджикистана находились в стране.

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#турция
#режим
#таджикистан
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Назван возможный ответ Израиля на удары Ирана
Военный эксперт Дандыкин: ответ Израиля будет похож на атаку Ирана
15 апреля 2024, 16:58

Фото: iStock/HUNG CHIN LIU

Израиль может ответить на атаку Ирана различными способами, однако разрушительных последствий, вероятнее всего, не будет. Таким мнением поделился в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.
«Думаю, что ответ будет таким же, как атака Ирана, — с небольшими последствиями», — заявил военный эксперт.
Он также сообщил о том, что с президентом Израиля уже переговорил американский президент Джо Байден, который призвал не усугублять конфликт на Ближнем Востоке.

Дандыкин уверен, что вооруженный конфликт не выгоден США в преддверии выборов, кроме того, еще нужно средства отправлять на Украину. При этом эксперт допустил, что США могут поставить Израилю некоторое количество вооружения.

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#израиль
#конфликт
#иран
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Макрон объяснил различия в подходах к допуску на Олимпиаду России и Израиля
15 апреля 2024, 16:51

Фото: istockphoto/Daniel Bartus

Президент Франции Эммануэль Макрон объяснил различие в подходах к допуску на Олимпийские игры в Париже спортсменов из России и Израиля. По его мнению, израильские атлеты могут выступать на Олимпиаде со своим флагом и гимном, в отличие от россиян, так как Израиль не является «нападающей стороной».
В эфире телеканала BFMTV французский лидер указал, что Израиль подвергся террористической атаке и отвечает на неё, поэтому еврейское государство нельзя считать нападающей стороной. Именно поэтому израильские спортсмены будут выступать на парижских Олимпийских играх со всей национальной атрибутикой — под своим флагом и со своим гимном.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены только до соревнований в индивидуальных дисциплинах и в нейтральном статусе, без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной. Российские власти считают такое решение Международного олимпийского комитета дискриминационным и противоречащим Олимпийской хартии, но призывают не осуждать спортсменов, которые всё-таки решат поехать на Олимпиаду, так как такие соревнования для многих — главный старт всей жизни.

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#израиль
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#государство
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Скоропортящиеся отношения: Зеленского злят просьбы США
WP: Зеленский разозлился из-за просьб США не бить по НПЗ России
15 апреля 2024, 15:54

Фото: РИА Новости/ Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский разозлился из-за просьб Штатов воздержаться от ударов по нефтеперерабатывающим заводам России.
Как пишет The Washington Post (WP), ссылаясь на источники, Украина называет атаки на НПЗ «редкой возможностью противостоять сопернику». Как уточняют собеседники издания, Зеленский не обратил внимание на рекомендацию, которую вице-президента США Камала Харрис озвучила в феврале. По всей видимости, он не был уверен, единая ли это позиция Белого дома.

Затем власти Штатов повторили предупреждение. Украина проигнорировала и это, усилив атаки по российским НПЗ. Эти инциденты, как пишет The Washington Post, обострили напряжённость в отношениях между Украиной и США.

Американские чиновники уверены, поддержка поставок на мировой энергетический рынок у властей США в приоритете. Кроме этого, по их мнению, рост цен на топливо ослабит европейскую поддержку Киева. Военная выгода от таких атак также сомнительна, заключили они.

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#владимир зеленский
#украина
#спецоперация
#сша
#нпз
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Экс-сенатор США Блэк назвал истинную позицию Ирана
Экс-сенатор США Блэк: Иран лишь обороняется
15 апреля 2024, 15:24

Фото: iStock/Rainer Puster

Американский экс-сенатор от штата Вирджиния полковник Ричард Блэк высказал мнение о том, что в конфликте на Ближнем Востоке Иран занимает оборонительную позицию.
«Иран предупреждал заранее про дроны — явно Иран не хочет быть инициатором войны, но люди видят в Иране агрессора и страну под диктатурой. Всё не так просто: Иран лишь обороняется. У них нет военных целей в отличие от Израиля», — прокомментировал в беседе с RT Блэк.

А политический обозреватель Андрей Перла предположил, что конфликт Израиля и Ирана продолжится, однако положение первого будет слабее.

«Израиль не спас «железный купол». Израиль спасли истребители США и Англии и ПВО Иордании. То есть Израиль сам по себе сдержать эту атаку не мог. Это означает, что все попытки Израиля быть самостоятельной силой отныне будут вызывать только смех. Это не сила, а просто марионетка США», — приводит «Царьград» комментарий Перлы.

Ранее лидеры стран «Большой семёрки» (G7) пришли к соглашению, что в частном порядке обратятся к Израилю не предпринимать шагов к эскалации в ответ на массированную воздушную атаку Ирана.

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#израиль
#конфликт
#иран
#пво
#дроны
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Эксперт РАН Ананьева объяснила, к чему приведет высылка мигрантов из Британии
15 апреля 2024, 15:09

Фото: iStock/Igor Zubkov

Британский МИД вступил в переговоры с представителями Армении, Кот-д'Ивуара, Коста-Рики и Ботсваны о заключении соглашения о высылке туда беженцев на время рассмотрения их прошений об убежище, сообщает газета Times.
Руководитель Центра Британских исследований института Европы РАН Елена Ананьева в беседе с «Радио 1» рассказала, почему выбраны именно эти страны и в чём их возможная выгода.

«Выгода для этих стран очень простая: Британия будет перечислять им деньги на содержание этих нелегалов. А почему именно эти страны, потому что маленькие и бедные», — объяснила эксперт.
Также специалист добавила, что ни о какой гарантии безопасности со стороны Британии речи нет.

«А что Британия может предоставить? Первоначально эта была затея с Руандой, было подписано соглашение. Руанда должна была предоставить жилье, где они будут сидеть в этих лагерях и заполнять документы на убежище в Британии, будут дожидаться своей участи в стране, которая их приняла. Но в самой Британии споры о том, что такое положение нарушает Европейскую конвенцию о правах человека, потому что, согласно этой конвенции, куда ступила нога беженца — в этой стране он и должен ожидать решения о предоставлении убежища», — сказала Елена Ананьева.

Напомним, что первый авиарейс из Великобритании с подлежащими депортации в Руанду нелегальными мигрантами был отменен, потому что такое решение противоречило положениям Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Именно поэтому в Британии влиятельная группа депутатов настаивает на том, чтобы страна вышла из Европейской конвенции по правам человека, заключила эксперт.

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Депутаты парламента Грузии подрались во время обсуждения закона об иноагентах
15 апреля 2024, 15:05

Фото: istockphoto/Denis Kabanov

Депутат грузинского парламента от оппозиционной партии «Граждане» Александр Элисашвили сошёлся в рукопашной с исполнительным секретарем правящей партии «Грузинская мечта - Демократическая Грузия», лидером парламентского большинства Мамукой Мдинарадзе.
Стычка произошла во время обсуждения законопроекта об иноагентах. Депутатскую свару с рукоприкладством можно было наблюдать в прямом эфире — трансляция велась на сайте законодательного органа. Мдинарадзе во время заседания комитета по юридическим вопросам, который рассматривал законопроект в первом чтении, отвечал на вопросы депутатов. Внезапно к трибуне подбежал Элисашвили и отвесил ему мощную оплеуху. К потасовке подключились и другие парламентарии. Приставы удалили Элисашвили из зала заседаний, а само обсуждение пришлось прервать.

Правящая партия Грузии повторно вынесла на рассмотрение парламента законопроект «О прозрачности иностранного влияния». Против него выступает оппозиция, президент Саломе Зурабишвили и дипломатический корпус, в том числе посольство США и представительство ЕС. Год назад подобная инициатива привела к массовым протестам, что побудило власти отозвать законопроект.

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