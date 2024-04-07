После теракта в «Крокусе» Турция вводит визовый режим для граждан Таджикистана с 20 апреля

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Для граждан Таджикистана визовый режим в Турции начнет действовать с 20 апреля. Об этом сообщает МИД Таджикистана.
Прежде о том, что Анкара вводит соответствующие меры, стало известно 5 апреля. В указе президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана отмечалось, что это касается таджикистанцев, имеющих обычные заграничные паспорта.
Турция решила ввести визовый режим после теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выяснилось, что до совершения массового расстрела людей, выходцы из Таджикистана находились в Турции.
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Анастасия Хохлова