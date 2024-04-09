Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе.
Как отметил официальный представитель Кремля, договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. Это связано в том числе с деградацией системы безопасности в Европе.
По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.
Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.
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По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.
Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.
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Алёна Самарева