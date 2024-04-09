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Турция вышла из ДОВСЕ из-за деградации безопасности в Европе — Песков

09 апреля 2024, 14:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента Росии Дмитрий Песков связал выход Турции из ДОВСЕ с деградацией безопасности в Европе.
Как отметил официальный представитель Кремля, договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) фактически утратил свою жизнеспособность из-за смены геополитических условий и стратегической ситуации. Это связано в том числе с деградацией системы безопасности в Европе.

По его словам, требуется совместный диалог для выработки новых режимов в области безопасности и стратегической стабильности. Однако, не по вине России, он отсутствует, добавил Песков.



Турция заявила о приостановке участия в ДОВСЕ в пятницу. Аналогичное решение приняла Белоруссия.

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#дмитрий песков
#кремль
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Россия и Казахстан объединятся в борьбе с паводками
Путин и Токаев поручили премьерам синхронизировать работу по борьбе с паводками
09 апреля 2024, 14:23

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Президент России Владимир Путин и лидер Казахстана Касым-Жомарт Токаев по итогам телефонного разговора поручили премьер-министрам обеих стран синхронизировать работу по борьбе с паводками. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Отмечается, что премьер-министры возьмут ситуацию под контроль и обеспечат двустороннюю координацию для синхронизации действий по борьбе с паводками и их последствиями.

Ранее Минобороны России сообщило, что оказывает помощь жителям Оренбургской области в борьбе с паводком на реках Елшанка и Урал. С соответствующей просьбой к оборонному ведомству обратился губернатор региона Денис Паслер.

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#россия
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#паводок
#сотрудничество
#работа
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В ФСБ указали на привлечение Киевом террористического подполья к преступлениям
Бортников: Киев привлекает террористическое подполье к преступлениям
09 апреля 2024, 13:03

Фото: iStock/irene_rebrova

Украинские власти привлекают террористическое подолье к преступлениям на территории России. Об этом сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников в ходе заседания Национального антитеррористического комитета (НАК).
Он отметил, что на это указывает теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл». Именно Украина является организатором таких жестоких преступлений в России, подчеркнул Бортников.

Ранее глава ФСБ сообщал, что теракт в «Крокусе» организовала группировка ИГИЛ* при содействии Службы безопасности Украины (СБУ).

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*запрещённая в России террористическая организация
#фсб
#украина
#терроризм
#преступление
#теракт
#сбу
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Боррель: в ближайшее время общей армии ЕС не будет
Боррель высказался о перспективах создания общей армии в ЕС
09 апреля 2024, 13:03

Фото: РИА Новости/Стрингер

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель сообщил, что в ближайшее время в ЕС не будет собственной армии.
«У нас нет армии в Брюсселе, и завтра у нас не будет европейской армии», — цитирует РИА Новости Борреля.

С таким заявлением он выступил на конференции в Брюсселе, подчеркнув, что многие лидеры стран ЕС не хотят отказываться от суверенитета в сфере обороны и передавать часть полномочий под юрисдикцию институтов ЕС.

По его словам, потенциал взаимодействия между странами блока в сфере обороны и безопасности есть. Хороший пример — Европейский фонд мира, через который ведётся помощь Украине, добавил он.

Незадолго до этого Боррель заявил, что вопросы обороны должны стать главной темой политики в ЕС.
При этом он подчеркнул, что не знает, откуда взять деньги на европейскую милитаризацию.

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#жозеп боррель
#ес
#армия
#европа
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«Искупают ошибки кровью»: В ГД рассказали об участии осуждённых в СВО
Депутат Чернышов заявил, что осуждённые на СВО искупают свои ошибки кровью
09 апреля 2024, 12:42

Фото: iStock/zabelin

Осуждённые искупают свои ошибки кровью, сражаясь на полях СВО, заявил вице-спикер Госдумы и замглавы высшего совета ЛДПР Борис Чернышов в беседе с 360.
«Искупают свой грех, свою ошибку своей кровью. Это не игрушки и не смешки. Статистика по событиям, которые описывают в СМИ, когда якобы приходят преступники и снова совершают преступления и снова возвращаются в места не столь отдаленные, она единичная», — прокомментировал ситуацию депутат.

Он также напомнил, что заключённые, совершившие тяжкие и особо тяжкие преступления не попадают под действия законопроекта, который позволяет пройти службу на специальной военной операции, а затем получить помилование.

Чернышов также напомнил, что подобный законопроект крайне важен для России в условиях противостояния с западным миром.

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#госдума
#тюрьма
#сво
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ЦАХАЛ ликвидировал главу отдела ХАМАС по делам ЧС Альрамери в секторе Газа
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/CatEyePerspective

Израильская армия ликвидировала главу комитета по чрезвычайным ситуациям радикального палестинского движения ХАМАС в центральной части сектора Газа, об этом сообщили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).
«Вчера вечером (8 апреля) на основе данных разведки ЦАХАЛ истребители ЦАХАЛ нанесли удар и уничтожили террориста Хатэма аль-Джамари, главу комитета по чрезвычайным ситуациям ХАМАС в центральных лагерях Газы», — сообщается в пресс-службе израильской армии.

Как сообщили в ЦАХАЛ, убитый был членом военного крыла ХАМАС, отвечавшим за запуски снарядов в батальоне Магази в центральном районе сектора Газа.

Напомним, палестино-израильский конфликт с новой силой разгорелся 7 октября 2023 года. Тогда боевики ХАМАС прорвались на территорию Израиля, убив более тысячи человек и взяв в заложники ещё 240. В ответ на это ЦАХАЛ объявила о старте операции «Железные мечи».

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#израиль
#палестина
#хамас
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Путин предложил кандидата на пост председателя Верховного суда РФ
Путин предложил назначить Ирину Подносову главой Верховного суда РФ
09 апреля 2024, 11:44

Фото: iStock/Zolnierek

В Совет Федерации поступило представление президента Владимира Путина о назначении Ираны Подносовой на должность председателя Верховного суда России. Об этом в своём Telegram-канале написал глава комитета по конституационному законодательству и госстроительству Совфеда Андрей Клишас.
Отмечается, что в настоящее время Подносова занимает должность главы Судебной коллегии по экономическим спорам. До этого она была заместителем председателя Верховного суда.

Ирина Подносова родилась в 1953 году в Пскове. Она закончила Ленинградский госуниверситет (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) по специальности юрист. Она обучалась одновременно с президентом Путиным, закончив вуз в один год с ним.

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#суд
#кандидаты
#владимир путин
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В МИД КНР озвучили основные цели Китая и России
Ван И: КНР и РФ продолжат уделять внимание благополучию народа
09 апреля 2024, 11:03

Фото: iStock/Zerbor

Россия и Китай продолжат уделять внимание благополучию обоих народов. Об этом сообщил глава МИД КНР Ван И после переговоров с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.
Дальнейшими и основными целями Москвы и Пекина он назвал стремление к благополучию народов стран, всеобъемлющую экономическую глобализацию, совместное противодействие односторонним решениям и протекционизму.

Также он подчеркнул, что за 75 лет с момента установления дипломатических отношений, Россия и Китай прошли нелёгкий путь, а сотрудничество между странами стало более зрелым, устойчивым и содержательным.

Переговоры двух глав внешнеполитических ведомств состоялись во вторник, 9 апреля. В ходе этой встречи министры должны были обсудить сотрудничество России и Китая, взаимодействие и работу в ООН, БРИКС, ШОС и G20, ситуации на Украине и в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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#россия
#китай
#сотрудничество
#мид
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Глава Гагаузской автономии Молдавии Гуцул приехала в Москву с рабочим визитом
09 апреля 2024, 10:48

Фото: сайт Кремля

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул находится с рабочим визитом в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
Прошлый визит Гуцул в Москву состоялся в марте. Вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и другими политиками глава Гагаузской автономии провела рабочие встречи. Также Гуцул обсудила с российским лидером Владимиром Путиным политическую ситуацию в Молдавии на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи.

Подробности апрельского рабочего визита Гуцул в настоящее время не уточняются.

Ранее глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила, что Гагаузская автономия запустит процесс отделения от Молдавии, если Кишинев решит объединиться с Румынией. Гуцул выразила уверенность в том, что жители многих молдавских и болгарских сел поддержат и присоединятся к Гагаузии.

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Маск назвал вопросом времени новый теракт в США масштаба атаки 9/11
09 апреля 2024, 10:23

Фото: iStock/vadimrysev

Американский бизнесмен Илон Маск предрёк повторение теракта, подобного атаке на башни-близнецы всемирного торгового центра в Нью-Йорке и здание Пентагона 11 сентября 2001 года.
По словам предпринимателя, теракт такого же масштаба является вопросом времени. Он вполне вероятен из-за проблем с наплывом мигрантов в США.

Ранее бизнесмен Вивек Рамасвами заявил, что власти США сами создадут возможность для повторения трагедии, если вовремя не решат кризис на южной границе страны. По его словам, даже если хотя бы у 0,1% нелегальных мигрантов появятся враждебные намерения, то речь идёт уже о десятках тысяч потенциальных злоумышленников.

В комментариях под постом Рамасвами Маск написал, что это действительно лишь вопрос времени.

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#илон маск
#теракт
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