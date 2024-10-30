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Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт Белого дома)

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт Белого дома)

Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заявления президента США Джо Байдена о необходимости ударов ВСУ по военный КНДР на Украине вызваны всё большим вмешательством западных стран в конфликт.
«В данном случае это можно рассматривать как элемент информационной войны, вернее возни, которая идёт на Западе в отношении северокорейских военнослужащих и которая прикрывает достаточно важный факт — для Запада соглашение России с КНДР стало неожиданным и очень неприятным фактором», — добавил в беседе с RT Шаповалов.

В то же время сообщалось, что Владимир Зеленский выдвинул США обвинения в разглашении содержания секретных пунктов его «плана победы». Отмечается, что речь идёт о пунктах про стратегические неядерные средства сдерживания России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на The New York Times, Киев намеревался согласно этому пункту получить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия «Томагавк».



Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на задержание отечественных журналистов в аэропорту США.

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#сша
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#политика
Дипломат РФ Захарова: Латвии придется ответить перед Международным судом ООН
30 октября 2024, 15:33

Фото: istockphoto/Fotofantastika

Латвии придется ответить перед Международным судом ООН, если там не прекратится дискриминация русскоязычного населения. По дипломатическим каналам уже заявлены досудебные претензии, заявила в рамках брифинга дипломат российского МИДа Мария Захарова.
«Если досудебная стадия процедуры закончится без результатов, то Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса», — прокомментировала Захарова.
Официальный представитель внешнеполитического ведомства добавила, что дискриминацию русскоязычного населения видно, поскольку в Латвии запретили образование на русском языке, и стирают историческую память о борьбе с нацистами.

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#мид рф
#мария захарова
#новости
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Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов
30 октября 2024, 15:30

Фото: istockphoto/possum1961

Председатель парламента Республики Крым Владимир Константинов заявил, что в ответ на арест российского имущества финским судом полуостров может провести национализацию объектов, имеющих связь с Финляндией. Об этом он проинформировал в своем Telegram-канале.
Напомним, что ранее Финский суд арестовал активы РФ на четыре миллиарда евро. По словам Константинова, власти займутся поисками того, что связано с Финляндией в Крыму. Он отметил, что опыт национализации имущества русоненавистников уже имеется и добавил, что он реальный, а не виртуальный.

«Попробуем распространить его и на имущество новоиспеченного члена НАТО», — написал председатель парламента.

Помимо этого, он отметил, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии.

Ранее стало известно, что Российская Федерация будет использовать замороженные активы недружественных компаний в ответ на аналогичные действия Запада, использующего по собственному усмотрению, в том числе для оказания помощи Украине, доходы от замороженных резервов России.

До этого появилась информация, что Европарламент поддержал выдачу кредита Украине в €35 млрд евро с условием погашения из доходов от замороженных суверенных активов России.

G7 продолжат заморозку активов России после конца конфликта на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
#доходы
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#рф
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Зеленский обиделся на западные СМИ из-за раскрытия информации о ракетах Tomahawk
Зеленский обвинил Запад в раскрытии секретной информации о ракетах Tomahawk
30 октября 2024, 15:30

Владимир Зеленский (Фото: сайт Кремля)

Президент Украины Владимир Зеленский возмутился раскрытием секретных пунктов «плана победы» в американских СМИ. Слова лидера киевского режима опубликованы в его Telegram-канале.
Зеленский крайне возмущен фактом публикации секретных пунктов «плана победы» о передаче Украине ракет Tomahawk с дальностью 2400 километров. По словам украинского президента, данная информация была конфиденциальной между Киевом и Вашингтоном.

«Как понимать эти сообщения? Значит, между партнерами нет ничего конфиденциального», — сделал вывод Зеленский.

Лидер Украины заключил, что не считает эту меру эскалацией, в то время как в Соединенных Штатах думают по-другому.

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В Кремле прокомментировали идею ограничить продажу алкоголя
Песков: в Кремле не обсуждают ограничение часов продажи алкоголя в России
30 октября 2024, 14:16

Дмитрий Песков (Фото: сайт Кремля)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время брифинга прокомментировал предложения о сокращении часов продажи алкогольной продукции по всей стране на примере решения властей Вологодской области.
Песков отметил, что принимать такие решения региональные власти могут самостоятельно. По словам пресс-секретаря, в Кремле обсуждения о том, чтобы продвинуть инициативу на уровень государства, не идут.

Песков ​добавил, что в России были различные опыты по данному вопросу, которые можно легко проанализировать и сделать соответствующие выводы.

Напомним, глава региона Георгий Филимонов заявил, что продажу алкоголя в Вологодской области по будням планируется ограничить двумя часами — с 12 до 14.

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Александр Лукашенко: биография, досрочные выборы 2025, отношение к народу, СВО и союз с Путиным
30 октября 2024, 13:51

Президент РБ Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Александр Григорьевич Лукашенко — первый Президент Республики Беларусь. Его называют «‎Батькой» и «‎политиком от народа» за близость к гражданам и активное участие в их жизни.
Он столкнулся с множеством испытаний, которые способствовали формированию его крепкого характера и лидерских качеств.

О том, как он пришел к власти, о его взаимоотношениях с российским лидером Владимиром Путиным, а также как Лукашенко относится к Украине и СВО — в материале «Радио 1».

Детство и юность Александра Лукашенко

Александр Лукашенко, родившийся 30 августа 1954 года в небольшом городке Копысь Оршанского района Витебской области, стал одной из самых влиятельных фигур в политической истории Беларуси. Мать будущего президента воспитывала его в одиночку, это сформировало в нем чувство ответственности, а также стремление к активной жизненной позиции. С ранних лет Александр проявлял интерес к спорту и музыке, что способствовало его развитию как личности.

Образование

Александр Лукашенко получил два высших образования. В 1975 году он окончил Могилевский государственный педагогический институт им. А.А. Кулешова, получив диплом историка, а позже, в 1985 году, он завершил обучение в Белорусской сельскохозяйственной академии, где получил специальность экономиста.

Служба в армии

После окончания института Лукашенко был призван на службу в армию в 1975 году. Он служил в пограничных войсках, где занимал должность инструктора политотдела Западного пограничного округа в Бресте. В период с 1980 по 1982 год он служил в Советской Армии, где был заместителем командира роты по политработе.

Карьера

В период с 1977 по 1990 год Александр Лукашенко прошел все ступени народной школы управленца. Его карьера в комсомоле началась с должности секретаря комитета комсомола отдела продторговли в Могилеве, после чего он работал инструктором Октябрьского райисполкома и ответственным секретарем общества «Знание» в Шклове.

Помимо этого, он занимал пост заместителя председателя колхоза «Ударник» в Шкловском районе, затем был заместителем директора комбината строительных материалов в Шклове и секретарем парткома колхоза имени В.И. Ленина.

В 33 года Лукашенко возглавил совхоз «Городец» в Шкловском районе, руководя им с 1987 по 1994 год.

В 1990 году Лукашенко был избран народным депутатом Верховного Совета БССР, где возглавил комиссию по исследованию деятельности коммерческих структур, созданных при государственных органах. В июне 1993 года он также стал председателем парламентской комиссии по борьбе с коррупцией.

Как Лукашенко стал президентом Белоруссии

Деятельность Александра Лукашенко способствовала его значительной популярности, что позволило ему выдвинуть свою кандидатуру на пост президента страны.

Президентские сроки Лукашенко

  • Александр Лукашенко был избран президентом Республики Беларусь 10 июля 1994 года, после чего началась его длительная политическая карьера. В первом туре голосования он получил 80,3% голосов, пообещав отвести страну от экономической пропасти.
  • 9 сентября 2001 года Лукашенко был переизбран на второй срок, получив 75,6% голосов. В этот период он сосредоточился на укреплении национальной государственности и социально-экономическом развитии, что позволило Беларуси преодолеть экономическую разруху.
  • 19 марта 2006 года Лукашенко вновь одержал победу, получив 83% голосов на выборах, и продолжил курс на улучшение качества жизни граждан и борьбу с бюрократией.

Фото: iStock/bizoo_n

  • 19 декабря 2010 года он был переизбран на четвертый срок с поддержкой 79,6% избирателей. В этот период акцент был сделан на модернизацию и интеграционные проекты, а Беларусь получила признание как донор международной безопасности.
  • 11 октября 2015 года Лукашенко снова был избран, получив 83,5% голосов. Он продолжил развивать цифровую экономику и атомную энергетику, укрепляя суверенитет страны в сложных международных условиях.
  • На выборах 9 августа 2020 года Лукашенко получил 80,1% голосов.
«Вся моя жизнь (думаю, и других президентов) — как белка в колесе. Вскочил и крутишься, бегаешь. Как 25 лет можно бегать? А ты привык. Колесо крутится — куда деваться. Если бежать не будешь, колесо будет вертеться и тебя бросать. Это образ жизни. Ты уже к этому привык», — сказал Лукашенко.

Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025

Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии стартует 21 января 2025 года, а основной день голосования назначен на 26 января 2025 года.

Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ
Досрочные выборы президента в Белоруссии в 2025: участие Лукашенко, влияние на отношения с РФ

Причины протестов в 2020 году

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа 2020 года, на которых Лукашенко одержал победу, в стране начались масштабные протестные акции со стороны оппозиции. Штаб его основной соперницы — Светланы Тихановской отверг результаты выборов, указав на многочисленные фальсификации.

В начале протестов в Минске и других регионах наблюдались массовые беспорядки, для подавления которых силовые структуры применяли специальные средства и технику. В отношении Тихановской было возбуждено уголовное дело за создание экстремистского формирования, ей пришлось покинуть страну.

Отношения Александра Лукашенко и Владимира Путина

Отношения между президентами России и Беларуси, Владимиром Путиным и Александром Лукашенко, всегда были предметом интереса и обсуждения как в обеих странах, так и за их пределами.

За годы совместной работы и личных встреч между ними сложилась особая связь, которую сами лидеры описывают как «братскую» и «теплую». Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что между ним и Путиным существует уникальное понимание.

«Мы с ним на ты всегда. Мы похожи чем? Мы, когда сидим за столом, я говорю: «Слушай, я вот иногда думаю, почему мы практически одинаково воспринимаем реальную действительность?» Философским языком говоря... Я говорю: «Ты дворовый, а я уличный. То есть мы пришли оттуда, с самого низа». Он говорит: «Точно», — поделился Лукашенко.

Президент России Владимир Путин считает белорусского коллегу настоящим патриотом. По его словам, отношения с ним прошли проверку временем. Визиты Путина в Беларусь и личные встречи в непринужденной обстановке также способствуют укреплению их отношений.

Например, в 2018 году Путин посетил агрогородок Александрия, родину Лукашенко, где они провели время за общением, пробуя традиционные белорусские блюда, такие как блины и драники.

Президент РБ Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Как Лукашенко относится к Украине и СВО

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее высказал мнение, что Украина сама спровоцировала специальную военную операцию.

«Вы говорите «вторжение». А я считаю, что не вторжение. Это не вторжение. Украинские власти сами спровоцировали эту операцию», — сказал Лукашенко на встрече с журналистами.

Он отметил, что украинские власти должны были договориться с Россией, чтобы избежать конфликта, и указал на использование минских соглашений как предлог для подготовки украинской армии к войне.

«Все было нацелено, начиная в том числе с минских соглашений, чтобы развязать войну. Никакого вторжения не было. Я считаю, это защита интересов России и тех людей, которые там жили, русских людей», — пояснил он.

Помимо этого, Лукашенко заявил, что конфликт на Украине — это и белорусская проблема.

Скандалы вокруг Лукашенко

В интервью телеканалу «Беларусь 1» министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков сообщил, что Запад стремится к тому, чтобы президент Беларуси Александр Лукашенко проводил антироссийскую политику.

После выборов 2020 года, которые были омрачены массовыми протестами и обвинениями в фальсификациях, Беларусь оказалась в центре международного внимания. Западные страны, включая Европейский Союз и США, ввели санкции, что привело к ухудшению отношений.

На областном празднике тружеников села «Дожинки» Александр Лукашенко сообщил о сложных, но интересных переговорах с представителями западных стран 18 октября. Глава государства отметил, что западные страны внимательно следят за Беларусью, изучая ее ошибки и успехи. Президент выразил мнение, что они завидуют стране за ее путь развития.

«Они нам завидуют. Завидуют, что мы умеем работать, жить, праздновать, за то, что мы — небольшая по меркам страна — нашли свой путь развития. И мы достойно по нему прошли», — отметил Лукашенко.

Личная жизнь президента Лукашенко

Александр Григорьевич женат на Галине Родионовне Лукашенко с 1975 года, однако она обычно не сопровождает его в международных поездках. Пара живет раздельно, несмотря на то что официально состоит в браке.

У Лукашенко трое сыновей: Виктор, Дмитрий и Николай. Александр Григорьевич также является дедушкой семерых внуков, которые родились в семьях его старших детей.

Александр Лукашенко сейчас

Президент Беларуси увлекается лыжной ходьбой, горными лыжами, хоккеем, футболом и большим теннисом. Он также играет на баяне и придерживается здорового образа жизни.

Александр Григорьевич владеет 17 президентскими резиденциями, что является мировым рекордом. Он называет себя православным атеистом, но регулярно посещает церковные службы.

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#статьи
#александр лукашенко
#владимир путин
#белоруссия
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Президента Грузии Зурабишвили обвиняют в фальсификации выборов
Генпрокуратура Грузии вызвала Зурабишвили на допрос
30 октября 2024, 13:23

Саломе Зурабишвили (Фото: официальный сайт президента Грузии)

30 октября прокуратура Грузии вызывала президента Саломе Зурабишвили на допрос, подозревая попытку несправедливых выборов.
Толчком для расследования стало прошение от грузинского Центризбиркома. Планируется допрос всех людей, которые могут обладать информацией о фальсификации парламентских выборов, но утаивать ее.

Ведомство уверено, что Саломе Зурабишвили обладает доказательствами о возможной фальсификации.

«Поэтому, согласно закону, 31 октября этого года президент Грузии была вызвана в следственный орган на допрос», — гласит заявление ЦИК.
По итогом выборов, которые прошли в Грузии 26 октября, наибольшее количество голосов (53, 93%) набрала правящая партия "Грузинская мечта". Партия выступает за дружественные отношения с РФ. Оппозиция и президент отказались признавать результаты, требуя нового голосования.

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#президент
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#цик
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В МИД России пообещали ответить на задержание журналистов в аэропорту США
30 октября 2024, 13:14

Фото: iStock/iDymax

Россия ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По словам дипломата, журналисты заранее уведомили правительство Соединенных Штатов о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение задания.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что американские действия демонстрируют показательный характер данной акции.

Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.

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#захарова
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Премьер Словакии Фицо считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы
30 октября 2024, 12:55

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году. Об этом Фицо сообщил в интервью программе «60 минут», отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Премьер-министр Словакии отметил, что будет крайне рад такой возможности.

«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом», — отметил Фицо.

В начале этого месяца политик объявил о готовности посетить Москву. По его словам, он не позволит забыть, «откуда пришла свобода».

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#победа
#министр
#словакия
#россия
#день победы
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Китай оценил саммит БРИКС под председательством Путина
Ван И: саммит БРИКС под председательством Путина увенчался полным успехом
30 октября 2024, 11:51

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Саммит БРИКС под председательством президента РФ Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил глава МИД Китая Ван И на встрече с замглавы внешнеполитического ведомства России Сергеем Руденко, передает РИА Новости.
Ван И отметил, что достигнутые в рамках саммита соглашения не только укрепят единство глобального Юга, но и станут мощным импульсом для дальнейшего развития и сотрудничества государств БРИКС. По словам главы китайского внешнеполитического ведомства, Пекин также удовлетворен нынешним уровнем развития двусторонних отношений между Россией и КНР.

Напомним, Россия стала председателем БРИКС в 2024 году. В этом же году к объединению официально присоединились Эфиопия, Египет, Иран, ОАЭ и Саудовская Аравия. Саммит глав государств-участников БРИКС проходил в Казани с 22 по 24 октября. Главная тема встречи — «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

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