Политолог Шаповалов объяснил заявление Байдена об ударе ВСУ по военным КНДР

Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: сайт Белого дома)
Политолог, член правления Российской ассоциации политической науки Владимир Шаповалов заявил, что заявления президента США Джо Байдена о необходимости ударов ВСУ по военный КНДР на Украине вызваны всё большим вмешательством западных стран в конфликт.
«В данном случае это можно рассматривать как элемент информационной войны, вернее возни, которая идёт на Западе в отношении северокорейских военнослужащих и которая прикрывает достаточно важный факт — для Запада соглашение России с КНДР стало неожиданным и очень неприятным фактором», — добавил в беседе с RT Шаповалов.
В то же время сообщалось, что Владимир Зеленский выдвинул США обвинения в разглашении содержания секретных пунктов его «плана победы». Отмечается, что речь идёт о пунктах про стратегические неядерные средства сдерживания России. Как передают argumenti.ru со ссылкой на The New York Times, Киев намеревался согласно этому пункту получить больше крылатых ракет дальнего радиуса действия «Томагавк».
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия ответит на задержание отечественных журналистов в аэропорту США.
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Мелисса Тимофеева