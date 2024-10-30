Премьер Словакии Фицо считает личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо считает своим личным долгом посетить Москву по случаю Дня Победы в 2025 году. Об этом Фицо сообщил в интервью программе «60 минут», отрывок из него у себя в Telegram-канале опубликовала журналист Ольга Скабеева.
Премьер-министр Словакии отметил, что будет крайне рад такой возможности.
В начале этого месяца политик объявил о готовности посетить Москву. По его словам, он не позволит забыть, «откуда пришла свобода».
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«Я буду считать за честь приехать в Москву для участия в праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны и прежде всего — победы над фашизмом», — отметил Фицо.
В начале этого месяца политик объявил о готовности посетить Москву. По его словам, он не позволит забыть, «откуда пришла свобода».
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Екатерина Коршунова