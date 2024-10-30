В МИД России пообещали ответить на задержание журналистов в аэропорту США

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Россия ответит на задержание российских журналистов в аэропорту США. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.
Захарова подчеркнула, что Москва расценивает данный инцидент как очередное грубое нарушение Вашингтоном обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. По словам дипломата, журналисты заранее уведомили правительство Соединенных Штатов о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение задания.
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что американские действия демонстрируют показательный характер данной акции.
Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.
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Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства заключила, что американские действия демонстрируют показательный характер данной акции.
Напомним, задержание журналистов из РФ произошло в ночь на вторник, 29 октября.
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Екатерина Коршунова