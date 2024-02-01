Дипломат Заболоцкая: РФ ждет извинений после решения суда ООН по Украине

Фото: istock / macky_ch
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Мария Заболоцкая заявила, что Москва надеется получить извинения после решения Международного суда ООН по иску Украины. Об этом пишет РИА Новости.
До этого председатель Международного суда ООН Джоан Донохью сообщила, что суд отклонил большинство претензий по иску Украины к РФ о несоблюдении двух конвенций в Донбассе и Крыму. Зампостпреда подчеркнула, что такое решение было принято несмотря на колоссальное давление на суд. Так суд признал вранье в заявлениях Киева и ее союзников с Запада.
Ранее сообщалось, что пять государств приостановили финансирование БАПОР из-за возможных связей с организацией ХАМАС. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
«Страна»: Зеленский уволил главу департамента СБУ Семенченко
В Венгрии заявили о необходимости поменять руководство ЕС
Кирби: США не могут продолжать помогать Украине без одобрения Конгресса
Алина Юрчак