Дипломат Захарова: Запад исказил информацию о применении РФ «Орешника»

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Запад хотел исказить данные о применении российской стороной ракеты «Орешник» и представить его, как агрессию, рассказала в беседе с радио «Спутник» официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Для кого-то это был момент абсолютной паники (применение «Орешника» - прим. ред.), а кто-то решил исказить в очередной раз информацию, сказать о том, что это делается Россией не для того, чтобы показать, что с нами не получится ничего из заявленного Западом, а искажали восприятие того, что мы якобы угрожаем, инициативно проводим некую агрессивную линию», — пояснила дипломат.
Россия ударила по ВСУ «Орешником» в ответ на удары со стороны Украины по российским военным объектам на Брянщине и Курщине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отмечал, что об испытаниях «Орешника» знал узкий круг лиц.
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