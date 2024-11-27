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Вашингтон с самого начала врал про свои намерения на Украине, написал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он отреагировал на высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США участвуют в украинском конфликте, имея денежный интерес.
«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО в Украине как связанные со свободой, демократией и «помощью Украине» — при этом клеветая на любого, кто представлял контраргументы», — гласит публикация.Профессор заключил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч человек.
США и другие недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе. Российские власти отмечали, что Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца», и его действия отражаются на жизнях миллионов людей.
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*Внесен Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов
Никита Кротов