Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии

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Россия имеет «супероружие», чтобы адекватно ответить при возможной агрессии, пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.
Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили по военным объектам Брянской и Курской областей дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. В ответ Россия применила систему «Орешник».
Президент Владимир Путин отмечал, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального. Кроме того, глава государства подчеркнул, что «ответ всегда будет».
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.
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Президент Владимир Путин отмечал, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального. Кроме того, глава государства подчеркнул, что «ответ всегда будет».
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.
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Никита Кротов