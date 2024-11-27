Вашингтон с самого начала врал про свои намерения на Украине, написал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он отреагировал на высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США участвуют в украинском конфликте, имея денежный интерес.