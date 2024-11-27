Стало известно об успехах ВС РФ в Великой Новоселке в ДНР

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ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.
«В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — заявил Рогов.
21 ноября сообщалось, что группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Населенный пункт является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Недавно здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыва фронта на большую глубину.
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Элина Позднякова