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Стало известно об успехах ВС РФ в Великой Новоселке в ДНР

Рогов: ВС РФ контролируют линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке
Фото: iStock/Evgeny555

Фото: iStock/Evgeny555

ВС РФ взяли под огневой контроль линии снабжения и транспортные коридоры подразделений группировки ВСУ в поселке Великая Новоселка в ДНР. Об этом сообщил председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, его слова передает РИА Новости.


«В восточной части Великой Новоселки идут бои. Инициатива находится в руках нашей армии. Все линии снабжения и транспортные коридоры находятся под огневым контролем нашей армии», — заявил Рогов.

21 ноября сообщалось, что группировка ВСУ в Великой Новоселке на юге ДНР оказалась в огневом мешке ВС РФ. Населенный пункт является крупнейшим укрепрайоном ВСУ на юге региона. Недавно здесь российские подразделения перешли в мощное наступление, достигнув прорыва фронта на большую глубину.

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В сети появилось озвученное голосом Бодрова видео про СВО
27 ноября 2024, 11:50

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

RT опубликовал новый видеоролик, посвященный тем, кто поддерживает участников СВО. За кадром произносится легендарная фраза «сила в правде» персонажа Данилы Багрова из фильма «Брат-2». При этом сам голос сильно похож на голос актера Сергея Бодрова.
«Мы те, кто не отвернулся. Мы те, кто не уехал. Кто не отрекся. И не предал. Мы совсем не герои. Просто мы знаем — по-другому нельзя. Мы со своими воинами до победы. Здесь наша земля. Здесь наши люди. Мы здесь все свои. Потому что сила в правде», — говорит закадровый голос.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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На Западе раскрыли ложь США об Украине
Норвежский профессор Гленн Дизен обвинил США во лжи об Украине
27 ноября 2024, 11:30

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Вашингтон с самого начала врал про свои намерения на Украине, написал в соцсетях профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен. Таким образом он отреагировал на высказывание американского сенатора Линдси Грэма* о том, что США участвуют в украинском конфликте, имея денежный интерес.
«С 2004 года эти люди открыто обсуждали стратегическое значение втягивания Украины в орбиту НАТО, даже когда лишь незначительное меньшинство украинцев хотело членства в НАТО и даже когда мы знали, что это, скорее всего, спровоцирует войну. Тем не менее СМИ никогда не сообщали об этом. Вместо этого они успешно представляли интересы НАТО в Украине как связанные со свободой, демократией и «помощью Украине» — при этом клеветая на любого, кто представлял контраргументы», — гласит публикация.
Профессор заключил, что действия американских властей привели к гибели сотен тысяч человек.

США и другие недружественные к РФ государства стали помогать Украине после начала спецоперации в Донбассе. Российские власти отмечали, что Запад реализует свою стратегию «до последнего украинца», и его действия отражаются на жизнях миллионов людей.

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Матвиенко: у России есть супероружие, чтобы адекватно ответить в случае агрессии
27 ноября 2024, 11:12

Фото: istockphoto/macky_ch

Россия имеет «супероружие», чтобы адекватно ответить при возможной агрессии, пишет РИА Новости, ссылаясь на председателя Совфеда Валентину Матвиенко.
Во вторник, 19 ноября и в четверг, 21 ноября, боевики ВСУ ударили по военным объектам Брянской и Курской областей дальнобойными ракетами ATACMS производства США и Storm shadow Великобритании. В ответ Россия применила систему «Орешник».

Президент Владимир Путин отмечал, что региональный украинский конфликт приобрел черты глобального. Кроме того, глава государства подчеркнул, что «ответ всегда будет».

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация республики.

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Массированная атака ВСУ на Крым 27 ноября: удар Storm Shadow, куда били, подробности
ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе
27 ноября 2024, 11:03

Фото: iStock/sommersby

27 ноября ВСУ предприняли комбинированную атаку на Крым с помощью беспилотников и ракет. Предварительно, все воздушные цели удалось сбить. О разрушениях на земле и жертвах информации не поступало.
По информации Mash, ВСУ атаковали аэродром Бельбек в Севастополе. Издание приводит данные мониторинговых ресурсов, согласно которым на северо-запад полуострова летело около 40 БПЛА, маловысотные противокорабельные ракеты «Нептун» и, предположительно, британские Storm Shadow. Российские военные блогеры также сообщали, что ВСУ использовали для удара по Крыму западное дальнобойное вооружение.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в настоящее время российские военные продолжают отражать вражескую атаку. По его словам, осколки от сбитой воздушной цели упали в районе Орловки рядом с Качинским шоссе.

Всего он сообщил об уничтожении четырех вражеских беспилотников над морем на подлете к Севастополю и еще одного в районе Парка Победы.

По последним данным, атака на Крым полностью отбита.

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Маск назвал ненормальным запрос Байдена о выделении средств Киеву
Илон Маск счел ненормальным запрос Байдена о выделении $24 млрд помощи Украине
27 ноября 2024, 10:57

Илон Маск (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Американский бизнесмен Илон Маск негативно отреагировал на информацию о том, что президент США Джо Байден запросил у конгресса 24 млрд долларов на дополнительную военную помощь Украине. Об этом Маск написал в соцсети X.
«Это не нормально», — заявил предприниматель.

Уточняется, что действующий лидер Соединенных Штатов тайно запросил у конгресса дополнительные средства на военную помощь ВСУ и восполнение американских запасов оружия. Согласно данным издания Politico, Белый дом рассчитывает, что конгресс выделит 16 миллиардов долларов для этой цели.

Ранее Владимир Зеленский допустил возможность поражения страны в случае прекращения военной помощи со стороны США. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область на БТР
27 ноября 2024, 10:46

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинская ДРГ попыталась прорваться в Белгородскую область и захватить окраину села Журавлевка на БТР M113 американского производства, но боевиков остановил удар российского беспилотника. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Украинские боевики на полной скорости ехали в сторону российской границы из украинского села Глубокое с целью захватить окраину российской Журавлёвки.

Российские бойцы дождались, пока диверсанты приблизятся к границе, и нанесли удар дроном по вражескому БТР. Боевики быстро сбежали, а по дороге бросили раненого товарища, оставив его умирать в грязи.

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Долотный завод во Львовской области полностью уничтожен из-за российских атак
27 ноября 2024, 10:13

Фото: iStock/lusia599

Мощности Дрогобычского долотного завода в Львовской области полностью уничтожены российскими атаками. Об этом сообщил уполномоченный президента по санкционной политике Украины Владислав Власюк.
«Недавние атаки россиян полностью разрушили завод в Дрогобыче Львовской области», — сообщил Власюк.

По его словам, российские атаки привели к полному уничтожению производственных мощностей. Однако, когда именно эти обстрелы произошли, Власюк не уточнил.

Дрогобычский долотный завод был единственным на Украине, где производился нефтепромышленный буровой инструмент. Там делали долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.

Ранее сообщалось, что ВС РФ ударили ракетой «Орешник» по заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В результате «Южмаш» был практически полностью разрушен.

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В Курской области уничтожили группу военных в форме НАТО
Расчет БПЛА «Аида» уничтожил группу военных в форме НАТО в Курской области
27 ноября 2024, 10:02

Фото: iStock/CatEyePerspective

Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» выявил и ликвидировал группу военнослужащих в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости оператор БПЛА с позывным «Элджей».
Разведка группы «Аида» при помощи дрона обнаружила перемещение группы боевиков в одной из лесополос в Суджанском районе. После чего оператор FPV-дрона нанес удар по блиндажу, где предположительно укрывалась группа иностранных наемников.

По словам напарника «Элджея», российские бойцы неоднократно наблюдали движение на данном участке людей в форме Североатлантического альянса.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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Власти Херсонской области вслед за Запорожской сообщили об аварии на ЛЭП
27 ноября 2024, 09:46

Фото: iStock/TebNad

Часть Херсонской области оказалась утром без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом написала глава региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
Уточняется, что аварийное отключение произошло на высоковольтной линии в 300 вК «Джанкой — Мелитополь». По словам губернатора, без электричества остаются 69 населенных пунктов Верхнерогачикского, Великолепетихского, Ивановского и Нижнесерогозского округов.

Сальдо заключил, ​что восстановление идет ​максимально быстро.

Ранее глава Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что на всей территории подконтрольной России части региона наблюдаются проблемы с электроснабжением. Это также стало следствием повреждения на ЛЭП.

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