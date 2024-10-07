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НАТО давно готовится к потенциальному вооруженного столкновению с Россией, заявила РИА Новости Юлия Жданова, возглавляющая российскую делегацию на переговорах по военной безопасности и контролю над вооружениями в Вене.
По словам дипломата, уже утвержден региональные планы обороны, определены военные миссии и «тестируются» логистические маршруты переброски войск и вооружений через Атлантику на «восток».
Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине и что члены альянса, в частности Франция, обсуждают возможность отправки войск Киеву.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО отстают от России по военной мощи.
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Жданова также отметила, что НАТО предпринимает провокационные действия на Украине и что члены альянса, в частности Франция, обсуждают возможность отправки войск Киеву.
«Эта "игра" может выйти из-под контроля и привести к разрастанию конфликта с катастрофическими последствиями», – резюмировала она.
Ранее бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что европейские члены НАТО отстают от России по военной мощи.
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Александр Климов