Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что союзники Киева не готовы сбивать российские ракеты и дроны, летящие в сторону Украины. Об этом Зеленский сообщил на видео, опубликованном в его соцсетях.
По словам президента Украины, правительство страны в будущем намерены убеждать союзников и реализовывать договоренности по системам противовоздушной обороны, которые обсуждались во время последнего саммита Североатлантического альянса.
Однако, как отметил Зеленский, на сегодняшний день с получением членства в блоке у Украины возникают сложности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Однако, как отметил Зеленский, на сегодняшний день с получением членства в блоке у Украины возникают сложности.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова