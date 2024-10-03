Против бывшего генсека НАТО подали иск за разжигание конфликта на Украине

В центре «Ясенки» уже прошли реабилитацию 275 участников спецоперации, а в «Протэкс-центре» – 143. Такие данные привели на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. На нём обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.