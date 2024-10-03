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На бывшего генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в Бельгии был подан иск за соучастие в разжигании конфликта на Украине. Об этом сообщил автор книги об участии Запада в украинском противостоянии гражданин Франции, подавший против экс-генсека иск, Патрик Пазен, пишет ТАСС.
По его словам, Столтенберг участвовал в организованном плане или заговоре для осуществления действий, являющихся «вирусом против мира». Бывший генсек альянса многократно врал публично, когда отрицал данные блоком обещания о нерасширении после объединения Германии в 1990 году, добавил Пазен.
Истец заключил, что Столтенберг сознательно игнорировал взаимный курс РФ и НАТО на создание единой системы безопасности.
Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.
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Истец заключил, что Столтенберг сознательно игнорировал взаимный курс РФ и НАТО на создание единой системы безопасности.
Напомним, 1 октября текущего года Марк Рютте стал 14-м генеральным секретарем Североатлантического альянса, сменив Йенса Столтенберга, который занимал эту должность десять лет. Церемония передачи полномочий состоялась во время специального заседания.
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Екатерина Коршунова